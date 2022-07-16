研究指40歲以下人士應滴酒不沾　中年以上淺嘗或無妨

美國最近有專家發表研究報告，指40歲以下人士飲酒只會百害而無一利，但同時認灼部分年長人士淺嘗酒類或可能有益健康。



美國西雅圖華盛頓大學（University of Washington）一批學者7月14日在醫學期刊《刺針》（Lancet）發表研究報告，他們根據受訪者的地理區域、年齡、性別等因素，分析飲酒對大家健康的風險。

而在四年前的同類研究，學者認為間中飲酒都損害健康，建議政府鼓勵民眾滴酒不沾。不過在最新的研究中，專家指出全球在2020年有13.4億人飲酒過量，當中有59%人士來自15至39歲年齡層，男性佔四分之三。

研究發現，這個年齡層的人士飲酒是完全無益，並有因醉酒而受傷、交通意外、自殺或謀殺的風險。有份撰寫報告的醫學專家加基多（Emmanuela Gakidou）認為，年輕人根本不應飲酒，但認為40歲以上人士則可以飲少量。

專家解釋，40歲以上沒有長期病患的人士，如果飲少量酒類或可以減低血性心臟病、中風及糖尿病風險。

飲酒是英國的文化之一，首相約翰遜亦不例外，圖為他2019年11月11日在英格蘭中部一間酒吧「隊啤」。飲酒固然要量力而為，亦要飲得合時，約翰遜在疫情封城期間被揭發在首相府出席派對，結果引起極大迴響，並成為他下台的其中一條導火線。（Getty Images）

但到底何謂適量？他們以一杯100毫升的酒精含量13%的紅酒，或是3.5%的375毫升啤酒作為標準單位，指40至64歲人士的安全攝取酒精水平為每天一半至接近2個單位；65歲或以上則不應超過3個單位，而平均地40歲或以上人士的建議攝取量大概是1.87個單位。

至於15至39歲的人士，男性的建議攝取量只有0.136個單位，女性則是0.273個單位。加基多承認，年輕人即時戒酒可能不切實際，因此認為有需要分享這些證據，令大家可以為自己健康作出有根據的決定。