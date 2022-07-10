懷孕｜孕期皮膚現紅點、搔癢　或受荷爾蒙影響　遇4種狀況要留神

懷孕期間不僅寶寶的重量與體積可能壓迫媽媽體內的臟器，同時荷爾蒙的改變更是對媽媽體內許多機制產生重大影響，而其中當然也包含了女性愛美最重視的皮膚問題！來自台灣的王立文婦產科診所主治醫生施俊宇醫生指出，因為受到荷爾蒙的影響，懷孕媽媽的皮膚容易出現一些搔癢、紅點，甚至部份地方出現色素沉澱，均屬正常狀況，不少狀況在產後都會緩解，而若產後不僅未改善甚至加重狀況，一定要馬上就醫唷！



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懷孕期要注意的4種皮膚狀況（按圖了解）

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孕期皮膚癢疹

孕期皮膚癢疹是懷孕期間最常見的皮膚症狀之一，從懷孕第二期開始到生產前均可能出現，而這些搔癢的小丘疹主要會出現在四肢近端，像是關節彎曲的部位，以及身體軀幹上部。過去如果有異位性皮膚炎的人，懷孕期間會比較容易出現癢疹，而一般這種孕期皮膚癢疹在產後會很快改善，只是症狀發生後的一些色素沉澱會持續一段時間。目前已知此症狀對胎兒沒有影響，因此不用過於擔心。

血管擴張與增生

因為懷孕期間的荷爾蒙改變，會使得血管擴張與增生，進而產生紅斑、血管瘤、牙齦腫脹等變化，血管瘤會在皮膚各處出現小紅點，不會搔癢也不會疼痛，基本上都為良性，因此不用太過擔心。而因為懷孕時腹壓增大，可能會使血液回流循環受到阻礙，所以孕婦亦容易出現水腫的狀況，同時下肢也容易出現靜脈曲張，可以在睡前多抬腳或穿著彈性襪幫助改善。

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色素沉澱與肝斑

色素沉澱也是懷孕期間非常容易出現的皮膚狀況，大約9成的孕婦會有皮膚色素沉澱的問題，像是乳暈、乳頭、腋下、生殖器、下腹中線等位置，都可能因此變黑，而身體原有的痣、色素斑等，也會因此而顏色加深甚至變多，大多在產後顏色會變淡，但有時沒辦法恢復到如產前的顏色。大約七成的孕婦在臉的二頰、額頭側面或臉中央的皮膚會出現淡褐色的肝斑，其名稱由來是因為黑斑的顏色如肝臟一般，而非因為肝臟有問題。肝斑會因太陽曝曬而加重，因此要避免曬太陽。

妊娠紋

相信妊娠紋對於各位媽媽們來說一定不陌生，基本上孕婦出現機率非常高的一種皮膚狀況，懷孕時會呈現現粉紅或紫色萎縮樣的紋路，有時候會帶有搔癢，產後則會淡化成銀白色的紋路。主要因為懷孕期間腹部皮膚被撐大導致纖維結締組織被破壞，或因懷孕時腎上皮質腺活性上升導致結締組織張力下降而產生的紋路。懷孕時可多擦乳液、多按摩、控制體重增加速度等方式來預防妊娠紋的出現。

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另外施俊宇醫生也提醒準媽媽們，懷孕期間汗腺活性增加、皮脂腺分泌旺盛，而導致怕熱、多汗、青春痘惡化等問題，盡量穿著透氣的衣物，待在涼爽通風的空間，不要讓皮膚過於悶熱，才不會讓皮膚的問題更惡化。而若有蟹足腫的媽媽們這時候可能比較辛苦，由於懷孕的關係可能會讓蟹足腫變大、變腫甚至更容易疼痛，待生產後才會改善、舒緩。

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