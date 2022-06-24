尿失禁｜尿完還會滴？5大漏尿類型一次搞懂　女性懷孕產後需注意

漏尿是十分惱人的問題，除了會給生活帶來很多不便，也會讓人心情大受影響。漏尿可能由許多原因引發，如懷孕、年齡、疾病及更年期等，且各種漏尿情形皆不相同，有些是動作過大就會漏尿，有些則是尿後還有殘尿，一不注意就滴了幾滴出來。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》將從男女的生理構造切入，向你說明男女各自常見的漏尿原因。

男人天生易滴女人天生易漏？（按圖👇👇👇）

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由於生理構造的緣故，男性尿道天生較長（約18~20公分），又具有攝護腺，使尿道變得更為狹長，閉鎖壓力大，因此尿液較不容易從膀胱流出，如同長度愈長、管徑愈窄的水管，水流會更難以流出一般。

但也因為男性尿道較長，尿液也較容易殘留在尿道中，造就男人在排尿結束後，仍有少許尿液會從尿道口滴出，此狀況與攝護腺肥大、膀胱過動所引起的漏尿不同，且頻率容易因老化、排尿所使用的肌肉及神經衰退而增加，屬於男性正常的老化現象。

相對於此，女性尿道先天較短（約3公分），閉鎖壓力比較小，在更年期後女性荷爾蒙也會減少，使泌尿道旁的黏膜組織逐漸萎縮、彈性降低，影響尿道閉鎖功能。

此外，女性懷孕時胎兒所加諸的重量、生產時陰道的使力、長年蹲做家務及搬提重物等因素，也會導致女性控制排尿的骨盆底肌群鬆弛及韌帶受傷，大幅提高女性漏尿的風險。不少女性在懷孕時就有漏尿的問題，即使小孩出生之後，漏尿問題也會持續6個月~1年以上。

因此男性、女性依其生理結構、生活狀況，就會產生不同漏尿問題，而此種差異也會讓男女日後罹患不同種類的尿失禁。

預防尿失禁，男人需注意攝護腺健康

國際尿控協會（International Continence Society，ICS）給予尿失禁的定義為：在無感染、代謝或泌尿道結構異常下，而有不自主的尿液滲漏，且造成衛生或社交困擾，即是尿失禁。

白話來說，當人無意識且無法控制地漏尿或排尿，就是尿失禁。

臨床上，尿失禁可分為以下5個種類：

- 壓力型尿失禁（應力性尿失禁）

- 急迫性尿失禁

- 萎縮性尿失禁

- 滿溢性尿失禁

- 混合性尿失禁



一般而言，男人多罹患急迫性、滿溢性等2種尿失禁，前者是因為老化，膀胱神經萎縮或病變，導致大腦無法有效控制排尿中樞，因此當尿液脹到某個程度時，膀胱便會不自主收縮，引起尿失禁。

後者則是因為攝護腺肥大而使膀胱出口阻塞，或因尿道手術（攝護腺肥大或攝護腺癌手術）而使尿道狹窄、括約肌閉鎖不全，造成膀胱無法有效排尿，而當膀胱過分脹尿時，尿液便有可能不自主自尿道排出。

因此男性應多注意攝護腺健康，平時在日常飲食中建議採低脂飲食，且少吃紅肉，並規律運動，同時多喝水，以降低泌尿道感染的風險。

哪一類銀髮族會較易出現尿失禁的情況？（按圖👇👇👇）

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女性失禁原因多，懷孕、產後及更年期皆需注意

女性是尿失禁的高風險族群，可能因懷孕、生產而使骨盆底肌群鬆弛，造成膀胱頸過於鬆動，只要腹部一出力就會排尿，是謂壓力型尿失禁，或長期憋尿導致泌尿道感染、排尿神經過於敏感（膀胱過動），使膀胱一有尿液就想排尿，產生急迫性尿失禁。

女性更年期也會使尿路系統（包括尿道、膀胱頸等）內側的黏膜萎縮，而導致尿道閉鎖功能不全，即使有意識地想憋住尿液，仍可能發生漏尿情形，出現萎縮性尿失禁。

滿溢性尿失禁則好發於曾接受骨盆腔腫瘤手術（如子宮頸癌）的女性，因手術而導致膀胱排尿及儲尿神經受到傷害，膀胱收縮無力，對於脹尿也較無反應，因此造成尿液脹滿滲出的狀況。

混合型尿失禁代表同時患有上述2種以上類型的尿失禁，凡是曾經生產或經常出現尿道問題的女性，皆有可能出現混合型尿失禁。

由於女性尿失禁風險較高，因此平時對排尿功能的日常保建便需多費苦心，例如多做凱格爾運動、避免腹壓過大（久咳或舉重物），以及養成良好的排尿及飲水習慣，皆有助預防尿失禁發生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：尿完還會滴？男女漏尿原因大不同，5大漏尿類型全介紹】

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