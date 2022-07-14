安倍晉三去世｜救護無線電紀錄曝光　遭槍擊3分鐘後已心肺驟停

日本前首相安倍晉三於8日在奈良街頭演講時，不幸遭到槍擊，送醫搶救後不治身亡。日本奈良消防局也於13日公開當日的無線電紀錄。據悉，槍擊發生後的3分鐘，安倍就已經心肺功能停止。



綜合日媒報道，奈良消防局公布的這份無線電紀錄，徹底記錄下消防接獲出動命令，到派出救護車和醫療直升機，約50分鐘的緊迫過程。

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據了解，這起槍擊事件發生在當地時間8日中午11點32分，現場當時傳來巨大槍響，空氣中瀰漫著火藥味，安倍在眾人面前倒地不起，現場觀眾紛紛大聲尖叫。

根據無線電紀錄，事件發生的3分鐘後，針對受害人的描述為「高齡男性、遭到槍擊、現在應為CPA（心肺功能停止）狀態」，過幾分鐘後，就記載著「請出動醫療直升機」、「上救護車了」。

後來消防總部數度呼叫救護車。11點48分，救護車表示安倍頸部有槍傷，希望能實施插管急救。紀錄顯示，安倍的頸部和左上臂有2處槍傷。

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中午12點13分，載著安倍的醫療直升機起飛，將他送到奈良縣立醫大病院。儘管醫療人員進行了胸部止血和大量輸血等措施，仍於5點3分宣告死亡。

12日，東京增上寺舉行了安倍的「家族葬」，僅開放至親好友參加。

據報道，日本政府考慮於今年秋天，在日本武道館舉行開放各國弔問團參加的大規模葬禮。由於安倍是憲政史上任期最長的首相，自民黨內也有人希望能舉行「國葬」。

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以下為《共同社》公開的部分通聯內容：

令和4年7月8日（五） 前首相安倍晉三槍擊事件 無線電資料（由於使用複數無線電頻道，訊號順序可能前後顛倒）

11:32:09（指令）急救指令，加害事故，出動奈良消防86。

11:32:49（奈良消86）奈良消86開局，確認地點，請說。

11:33:53（奈良消總部）奈良消防總部呼叫奈良消22、奈良消防總部呼叫奈良消22。

奈良消防總部呼叫奈良消22、奈良消防總部呼叫奈良消22。

11:34:58（奈良消22）請說。

（奈良消總部）發生地點為西大寺東町二丁目。

11:35:15（奈良消22）請說內容。

（奈良消總部）該處有一名高齡男性遭到槍擊，現在呈現CPA（心肺功能停止）狀態。

11:35:31（奈良消22）內容是加害事故嗎？

（奈良消總部）沒錯，是加害事故。

（ 奈良消22）加害事故導致CPA嗎？

（奈良消總部）遭到槍擊。

11:35:51（奈良消22 ）100號（警方）現在情況如何？

（奈良消總部）現在調整中，請盡快趕過去，完畢。

（奈良消22）了解。

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