安倍晉三去世｜山上徹也因母「撕心裂肺」　家中貼滿御守嚇壞人

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也的成長背景也被起底。其兄長友人透露，他小時候常常去山上家玩耍，儘管山上的母親非常溫柔，但家裏到處貼滿大量御守，令當年還是孩子的自己感覺詭異不適。另一名家庭朋友也回憶，山上徹也7年前就曾提過，母親迷信宗教後，與孩子們關係疏離，令他感到撕心裂肺一般痛苦。



山上童年時期家境富裕，一家人住在距槍擊案地點約20分鐘車程、幽靜住宅區旁的100多坪和式建築內，但父親及祖父相繼去世，導致家道中落，母親加入「統一教」後，又大量變賣家產捐錢，最終導致破產。

《NEWSポストセブン》報道，兄長友人回憶，「我小時候常常過去玩，在寬敞的客廳玩電動遊戲，（山上）媽媽會端來點心及果汁，給我留下文靜溫柔的印象。」不過，山上家裏四處貼着御守，就連玄關及客廳牆壁上都有，「每戶人家在新年參拜時都會拿1、2個，但那數量實在無法相比。從那時候開始，（山上媽媽）就熱衷於『求神』了吧？我還記得，當年還是孩子的我，在心裏產生了違和感。」

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《讀賣新聞》也引述家族友人的說法報道，7年前，山上徹也的哥哥去世，他出席葬禮時，一邊流淚一邊哭喊着，「哥哥為什麼會死？」山上徹也還說，「我很想念母親，但母親迷上宗教後，母子之間的距離就愈來愈遠了。發生這樣的事情，我感覺像是撕心裂肺一般痛苦。」

山上徹也痛恨統一教，原本計劃刺殺該組織高級幹部，卻因為難度太高，才把目標轉向安倍。他曾在筆記本寫下，「把破壞家庭的團體引入日本的就是（前首相）岸信介」，而岸信介正是安倍的外公。

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《NEWSポストセブン》指出，山上徹也從小認真讀書，考上明星高中後，成績也相當優異，卻因為家道中落、上不了大學，畢業後也在非正規聘僱環境中掙扎求生，獨居JR奈良站附近的單身公寓裏，房間僅約6張榻榻米大小，月租3.8萬日圓（折合約港幣2150元），與童年優渥環境相比，差距甚大。

報道接着指出，安倍晉三是日本執政最久的首相，但「安倍經濟學」也擴大了正式員工及非正式員工、富裕及貧困階級之間的差距。山上徹也認為，母親的宗教，就是造成自己痛苦生活的原因之一，他看見安倍政權下、貧富差距日益擴大的社會，卻看不見任何光明，憎恨鬱悶的情緒不斷累積，最終化為藏在自製槍枝裏的「子彈」。

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