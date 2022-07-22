記者訛稱王室保姆與查理斯有染以說服戴安娜受訪　BBC終同意賠償

英國廣播公司（BBC）一名記者被指在1995年時為令英國戴安娜王妃（Diana，Princess of Wales）接受訪問，而訛稱一名王室保姆與王儲查理斯（Prince Charles）有婚外情。英國高等法院7月21日宣布，BBC同意賠償這名保姆因此事受到的損失。



記者巴希爾（Martin Bashir）被指在1995年時為令戴安娜接受BBC節目《廣角鏡》（Panorama，暫譯）的訪問而散播虛假消息，稱威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry）的保姆萊格·伯克（Tiggy Legge-Bourke，現名Alexandra Pettifer）與查理斯有染。萊格·伯克更被指懷上查理斯的孩子並墮胎。

巴希爾為取得戴安娜的信任，更偽造虛假的銀行紀錄，暗示戴安娜身邊的人為了金錢而向傳媒泄密。他最後成功說服戴安娜受訪。

BBC於7月21日表示，他們播出這節目對萊格·伯克和她的家人造成嚴重和長期的傷害，公司對此深表歉意。

BBC總裁戴維（Tim Davie）就記者使用不誠實手段而向英國王室道歉，他指BBC決定以後也不會再播放1995年的那段訪問。