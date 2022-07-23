烏克蘭｜美國質疑俄羅斯會否遵守承諾　但稱俄也可從糧食協議得益

俄羅斯及烏克蘭簽署糧食協議，重開黑海航道運送糧食。美國歡迎相關的協議，但稱仍要觀察俄羅斯是否能兌現承諾。



美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國歡迎這一舉措，期待相關按排能逐早實施，防止全球正受到糧食不足威脅的國家進一步陷入極度飢餓的境地。

但柯比強調，雖然協議已獲雙方簽署，但協議能否落實取決於俄羅斯是否遵守，結束對烏克蘭港口的封鎖。柯比指出美國將密切留意相關事態發展，觀察俄羅斯是否能兌現承諾。

圖為7月22日，聯合國，俄羅斯及烏克蘭代表在土耳其簽署糧食協議。（AP）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同樣對此表示懷疑，但稱烏克蘭相信聯合國和土耳其，會確保俄羅斯遵守相關協定。澤連斯基表示這一批穀物銷售，可帶來100億美元收入，為農民、農業部門、國家預算和明年的播種季節提供資金。

美國副國務卿紐蘭（Victoria J. Nuland）表示，俄羅斯是受到全球的壓力下，才簽署有關協議。但她表示協議本身在條文上有充份作出保障，讓糧食能安全運出黑海的港口，且俄羅斯也可以從協議中得益。

「俄羅斯也需要港口把糧食運送出去。美國沒有向俄羅斯食品及化肥實施制裁。」「這也可能與他們很難找到托運人、保險公司等讓他們穀物運送出去有關。他們也需要錢，因此可從此協議中獲得直接經濟利益。」