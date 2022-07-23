Tesla Model S超速自撞兩死案　美法庭判決出爐：特斯拉負1％責任

特斯拉（Tesla）Model S在2018年發生一宗死亡車禍，駕車的18歲少年與坐在副駕駛位置的友人死亡，還有一人被甩出車外受傷。駕車者的父親指控，特斯拉拆掉限速器才會導致兒子超速失控，而法院最新判決出爐，在這宗事故中，特斯拉僅需負1％的責任。



根據《彭博社》報道，美國佛州2018年發生一宗Model S車禍事故，當時年僅18歲的駕駛巴雷特（Barrett Riley）在佛州一條每小時限速30英里（約時速48公里）的公路上，以時速116英里（約187公里）的速度失控撞上一棟房屋外牆，導致他和副駕友人身亡，而後座的朋友則被甩出車外撿回一命。

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巴雷特的父親詹姆斯（James Riley）向特斯拉提出控訴指出，購車時有在巴雷特母親的要求下，替車子加裝限速器，結果巴雷特回原廠修車時，技術人員竟然替他取消安裝，才會導致巴雷特超速發生車禍。

特斯拉的律師魯多克（Bob Rudock）向陪審團表示，當時巴雷特向朋友說，是自己欺騙了技術人員，讓他們取消限速器，還一直向朋友炫耀此事，「限速器無法使汽車安全，但駕駛可以。」另外針對詹姆斯控訴技術人員怠忽職守，魯多克也反駁，巴雷特擁有多項次超速紀錄，父母依舊讓他開車上路，才是輕忽教育。

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最後佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）聯邦法院19日作出裁決，陪審團認為特斯拉在這起事故中，僅須負擔1％的責任，巴雷特須負90％，車輛擁有者詹姆斯則須負9％。不過，巴雷特的父母還是能獲得1050萬美元（約8,190萬港元）的安慰賠償。

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