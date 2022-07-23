為證潔淨計劃成功　印度高官直接飲「聖河」水　傳2天後胃痛入院

印度旁遮普省（Punjab）首席部長曼恩（Bhagwant Mann）7月17日直接飲用當地「聖河」加利貝因河（Kali Bein）的河水，以展示潔淨計劃有多成功後，有印媒引述消息指曼恩7月19日因胃痛緊急送醫，他所屬政黨則指他入院是「例行檢查」。



事發於17日，曼恩到旁遮普省城鎮蘇丹布爾盧齊（Sultanpur Lodhi）出席清潔加利貝因河22周年紀念活動期間，直接拿着隻玻璃杯從河裏裝水飲。

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw — Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022

根據《印度快報》，消息人士透露，曼恩19日晚在昌迪加爾（Chandigarh）的居所病倒，感到嚴重胃痛。他之後被空運至首都德里的醫院，至今仍在接受治療，院方已為他進行身體檢查。由於政府嚴格保密其病情，他前往德里時身邊沒有保鏢跟隨。

ਅੱਜ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ.. ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ… pic.twitter.com/yVlxtqsWOF — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 21, 2022

曼恩的辦公室未有證實消息，但稱部長身體硬朗兼健壯，其Twitter在20日發布他與警察、官員會面的相片，似是想澄清他身體沒有問題。

印媒NDTV則報道，據平民黨（AAP）政黨領袖指，曼恩曾在19日到醫院，然後在20日離開，指他是接受例行身體檢查，而不是感染。

印媒指，加利貝因河清潔計劃2000年7月16日展開，最初幾年取得顯著進展，但之後多年來進展一直緩慢。曼恩飲用河水時，的確比2000年前乾淨得多。