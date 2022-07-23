為證潔淨計劃成功　印度高官直接飲「聖河」水　傳2天後胃痛入院

撰文：洪怡霖
出版：更新：

印度旁遮普省（Punjab）首席部長曼恩（Bhagwant Mann）7月17日直接飲用當地「聖河」加利貝因河（Kali Bein）的河水，以展示潔淨計劃有多成功後，有印媒引述消息指曼恩7月19日因胃痛緊急送醫，他所屬政黨則指他入院是「例行檢查」。

事發於17日，曼恩到旁遮普省城鎮蘇丹布爾盧齊（Sultanpur Lodhi）出席清潔加利貝因河22周年紀念活動期間，直接拿着隻玻璃杯從河裏裝水飲。

根據《印度快報》，消息人士透露，曼恩19日晚在昌迪加爾（Chandigarh）的居所病倒，感到嚴重胃痛。他之後被空運至首都德里的醫院，至今仍在接受治療，院方已為他進行身體檢查。由於政府嚴格保密其病情，他前往德里時身邊沒有保鏢跟隨。

曼恩的辦公室未有證實消息，但稱部長身體硬朗兼健壯，其Twitter在20日發布他與警察、官員會面的相片，似是想澄清他身體沒有問題。

印媒NDTV則報道，據平民黨（AAP）政黨領袖指，曼恩曾在19日到醫院，然後在20日離開，指他是接受例行身體檢查，而不是感染。

印媒指，加利貝因河清潔計劃2000年7月16日展開，最初幾年取得顯著進展，但之後多年來進展一直緩慢。曼恩飲用河水時，的確比2000年前乾淨得多。

圖片故事｜印度「聖河」出現大量白色毒泡　信徒照樣慶祝節日祈禱印度排燈節　河面佈滿惡臭毒泡　民眾仍堅守傳統在河中「泡泡浴」新冠肺炎︱印度病亡人數破40萬　雨季來臨恆河岸邊湧現大量遺體印度疫情｜恆河撈近2,000遺體怵目驚心　病毒恐隨水流傳播
印度
你可能感興趣