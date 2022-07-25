英國保守黨黨魁選舉辯論凌晨2時舉行：最後兩強談對華比狠鬥勇

因應英國保守黨魁選舉最後兩強而舉行的第一場電視辯論，會在英國時間25日晚上7時（香港時間26日早上2時）舉行。英國前財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）與外相卓慧思（Liz Truss）繼週末於移民議題上針鋒相對後，又在中國議題上隔空交火。



辛偉誠如成為新首相，他打算限制中國在英國的影響力。《每日電訊報》援引他的施政綱要聲明報道稱，他承諾關閉所有英國境內正在開辦的孔子學院，並加大對中國的壓力。現在英國一共有31所孔子學院，數量為全球最多。

他表示：「正如英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）和美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）所強調的那樣，中國是對英國、世界經濟和國家安全最大的長期威脅。在英國國內，中國公民竊取技術並滲透到我們的大學。而在國外，他們正在購買俄羅斯石油，旨在幫助俄羅斯總統普京入侵烏克蘭。他們還試圖恐嚇包括台灣在內的自己的鄰居。」

辛偉誠承諾，他將阻止中國「接管英國大學」，將積極對抗中國黑客，並將命令英國反情報機構軍情五處幫助本國企業和政府機構保護自己免受這種威脅。他還承諾，將與美國總統拜登和其他夥伴國家的領導人一道，努力將西方對中國的脆弱性降至最低。

圖為2022年7月21日，保守黨黨魁候選人辛偉誠抵達倫敦市中心威斯敏斯特，參加與保守黨議員協會舉行的集會活動。（AP）

卓慧思在對華強硬方面也不示弱，已多次就中國人權以及港台疆議題發聲。她稱辛偉誠對華態度軟弱，指他計劃讓中英兩國舉行對話。

中國國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人胡春華12月7日應約與辛偉誠通電話，雙方同意，在2022年適時舉行第十一次中英經濟財金對話。

以外交鷹派姿態示人的卓慧思，聲稱比自己比辛偉誠更願意挺身面對中國。

2019年接替文翠珊（Theresa May）出任首相的約翰遜（Boris Johnson）7月7日宣布辭去英國首相和保守黨黨首的職務。他將履行職責，直至任命新首相。

辛偉誠和卓慧思已開始在爭取160,000保守黨成員的支持， 他們8月初開始投票選出下一任黨魁，此人將成為英國下一任首相。勝出者會在9月5日、即國會夏季休會結束後公布。