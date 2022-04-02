虛擬遊戲資產可兌換加密貨幣　遊戲化金融大熱　打機賺錢不是夢

NFT在香港掀起熱潮，不少人相繼把社交媒體的頭像換成平面NFT。近日NFT的應用突破收藏展示的常態，走進遊戲世界，發展起遊戲化金融（Game Finance，下稱GameFi）。從此，熒幕上的武器和戰士都成為承載價值的資產，玩家在贏取戰利品和遊戲幣後，更可以兌換成能在遊戲外交易的加密貨幣。

嶄新的遊戲模式吸引不少玩家投資，全球每天約有一億筆與GameFi相關的交易成交，成為本港熱話。有人以研究GameFi的營運模式謀生，嘗試研發GameFi遊戲，希望在充滿不確定性的汪洋築起小島，建立自己的遊戲王國；亦有人認為GameFi風險高，理應及早止蝕離場，免得傾家蕩產後在海浪下翻船。GameFi到底真的是 “Game Finance”，還是會變成 “Game Finish”?

記者｜曾諾晞 編輯｜吳芷晴 攝影｜曾諾晞 吳芷晴



遊戲化金融，Game Finance（下稱GameFi），由區塊鏈遊戲發行平台MixMarvel在2019年提出，結合遊戲和金融元素，令玩家在區塊鏈遊戲中邊玩邊賺錢。在GameFi中，玩家使用的遊戲幣為加密貨幣，能兌現成現金，遊戲中的資產更為NFT（非同質化代幣）。不論是角色或武器，都不再是冷冰冰的影像，而是承載著商業價值、能與人交易、實在擁有的資產。開發者則以玩家交易時的手續費作為盈利，有遊戲商更會推出限量版NFT遊戲資產，賺取更多收益。

截至今年1月，全球實踐GameFi概念且活躍中的區塊鏈遊戲，已經超過680款，比去年11月增長超過六成，掀起一股GameFi熱潮。不論是玩家、投資者，還是研發遊戲的創科人才，都被GameFi吸引入場。

電競冠軍也轉行 轉投GameFi繼續打機維生

25歲的梁頌康MoonBlack原本是一名電競選手，曾在遊戲《英雄聯盟》台灣伺服器的排行榜中排第一位。去年11月中，他通過親戚介紹，加入一間主要研究加密貨幣和金融科技的公司，負責研究市面上包含GameFi元素的區塊鏈遊戲，通過試玩來了解它們的運作模式，從而找出玩家從遊戲中賺錢的關鍵。

Moonblack憶述，首次接觸GameFi是以公司資金投資一款區塊鏈遊戲Crabada。加入遊戲前，玩家需要花費最少20,000美元，購買由該遊戲商推出的NFT作為資產，他當時則用了60,000美元購買遊戲幣及三隻NFT角色。在這款遊戲中，玩家只需點擊在指定時間出現的敵人，打敗他們一次就能賺取約220枚遊戲幣，Moonblack直指遊戲沒有技術可言。因此，擅長電腦編碼的玩家會使用獨有的程式，搶先擊敗敵人，讓其他普通玩家不能和敵人戰鬥，從而減低其他玩家遊戲幣的收入，成為遊戲漏洞。

其後，該遊戲幣突然失去價值，在四日內由0.6美元貶值到0.3美元，Moonblack虧蝕近50,000美元，形容是「血的教訓」。為了止蝕，他狠心把七成的遊戲幣賣掉，並決定暫停研究這款遊戲。但近日他再打開遊戲時，卻發現遊戲幣由當初他買入的1.4美元，升至最高2.5美元，讓他回本之餘，更賺了近20,000美元。他打聽後得知，遊戲方將於今年3月推出新的戰鬥系統，吸引了更多玩家入場。

經歷這次「來回地獄又折返人間」，他坦言GameFi目前的發展尚未成熟，但開發者也嘗試完善遊戲模式，因此相信GameFi有一定潛力，成為未來加密貨幣的大趨勢。他又指，GameFi比傳統炒賣加密貨幣來得穩定，只要Game Fi遊戲成份有足夠娛樂性，便能吸引真正的玩家，而非只抱住投資心態的商人，實現真正「邊玩邊賺」。

Moonblack指出，現時市面上的區塊鏈遊戲，要不就不夠好玩，要不就不能賺取高回報，短期內難以做到「邊玩邊賺」。他玩過一款十分好玩的區塊鏈卡牌遊戲God Unchained，更研究了不同卡組和別人對戰，兩星期後便登上了遊戲排行榜的第一位。不過登頂後，每星期仍只多了約100美元的收入，回報比預期中低。明明比之前的Crabada更有娛樂性，但收益卻遠低於它，他認為遊戲不能吸引玩家，是GameFi未來要解決的難題之一。

GameFi遊戲壽命短 打機「中伏」難避免

即使GameFi具備發展潛力，現階段技術仍未完全成熟，令玩家承受隨時蝕錢的風險。從事資訊科技行業的Alex（化名）兩年前開始炒賣加密貨幣。去年10月經朋友介紹，抱著消磨時間的心態認識GameFi。怎料，Alex在GameFi遇上的陷阱比機遇還要多。去年11月，他投資了一款名為BNB Hero的區塊鏈遊戲，聲稱能輕易贏得加密貨幣作獎賞，於是他分別用了接近1500美元和約7000美元購買該遊戲的NFT角色和炒賣加密貨幣。

Alex表示，玩家所有在BNB Hero的投資都會被放到一個獎勵池裡，令獎勵池的金額愈來愈高。遊戲日後所分發給玩家的獎賞，也是從這個獎勵池取出。正以為快將可以獲得獎賞之際，12月中傳來消息，指分發BNB貨幣的獎勵池的幣量，根本不足以分配給所有玩家。得知消息後，大部份玩家立刻從獎勵池提前領取獎勵，並退出遊戲。消息傳出後，該遊戲幣的價值由三至四美元跌至零，大量玩家虧蝕。即使虧蝕玩家集體投訴，都只能換取官方一句「我們在努力了」，無法追討任何賠償。提前在玩家群組得知消息的Alex，則能取回應得的獎賞，也趕及在幣價跌至零之前提走遊戲資產，坦言已經算幸運。

遇上意外仍能盡量避免，但若遊戲商存心欺騙，玩家只能無奈「中伏」。今年2月初，Alex用約700美元投資了另一款區塊鏈遊戲《傭兵》，怎料只過了一星期，遊戲便無緣無故倒閉，讓他蝕了約800美元。他表示，現時GameFi的區塊鏈遊戲壽命太短：

「你過了第一個星期才開始思考遊戲策略還未遲，因為可能它第二個星期就倒閉了。」

倒閉的原因，一方面是長線投資的玩家不足，令遊戲無法延續下去；亦有機會是遊戲商存心欺騙玩家，開初吸引大量玩家投資，推高遊戲幣價後帶同投資者的錢「走佬」。Alex表示，GameFi為他帶來的回報不比炒賣加密貨幣高，加上遊戲壽命短騙局多，短期內都不會再投資GameFi。

不流於投資 以GameFi連繫有信念的人

不少GameFi遊戲壽命都較短，但也有遊戲開發者以長期實踐GameFi概念為目標。正兼職日本漫畫家的林春馬，是本港首個結合NFT和足球策略區塊鏈遊戲平台Holy Shxxt!!的創辦人。自去年3月聽友人介紹NFT和區塊鏈後，他開始把自己的畫作以NFT的形式售賣，但過程中發現市面上的NFT項目質素參差。於是，去年7月他決定跟志同道合的朋友開發以足球作主題的NFT遊戲，自立門戶，成為GameFi一員。他見過不少本地NFT項目被黑客入侵而失敗，因此他的技術團隊在遊戲中啟動了雙重認證，確立每名玩家的身分，也確保伺服器不會被入侵或冒認。對於擁有出色的團隊為遊戲保安把關，建立了少數能穩定發展的本地GameFi項目，他坦言感到非常幸運，希望透過GameFi讓NFT具收藏價值外，更可以供玩家對戰玩樂。

與其他GameFi遊戲不同，玩家在Holy Shxxt!!獲得的遊戲幣並非加密貨幣，故不能兌現成現金，只能用作購買由HolyShxxt!!推出的NFT遊戲角色，無疑令只想短期投資賺取金錢的玩家卻步。林春馬卻希望藉此推廣區塊鏈文化，避免玩家的目光停留於短期炒賣，

「喜歡我作品的人可以買到屬於他們獨一無二的資產，價值遠大於賺錢。」

由於玩家大多是真正欣賞項目所肩負的理念，或是對足球有濃厚興趣，因此玩家的流失率較低。林春馬指，不少玩家因遊戲成為朋友，會互相分享遊玩經驗，更會主動聯繫新加入玩家，鞏固Holy Shxxt!!的發展。

「如果在香港開發項目的人還視它作炒賣工具，那麼便很難說服別人GameFi有前景，因為它的價值不止這樣。」

GameFi具發展潛力 無奈港府態度保守

一直研究加密貨幣，美國克林信大學經濟系副教授徐家健指出，GameFi對玩家有吸引力，因為NFT技術能賦予虛擬資產價值，更能確立玩家對資產的擁有權。辛苦贏得的戰利品，不再停留在虛擬層面，而是能兌換真金白銀，玩樂同時得到回報。他又指，由於不同遊戲資產能分拆成獨一無二的NFT，玩家交易時可以有更多選擇和配搭，例如只是交易某件武器，而非像傳統遊戲般只能交易整個帳號，使買賣雙方擁有更大的彈性。

徐家健表示，香港不乏對電子遊戲有興趣的人，要吸引玩家投身GameFi難度不大。不過他認為本港缺乏創科技術和人才，甚至本地大學也很少教授有關加密貨幣的課程。反觀外國，他的大學會教授加密貨幣，自己設計課程時亦會加入NFT的知識。此外，他指港府對加密貨幣態度保守，監管界線模糊，使GameFi在港寸步難行。要跟上國際步伐，在GameFi世界裡分一杯羹，徐家健認為政府必須改變對加密貨幣的既有態度，否則只會令本港有意開發GameFi的人卻步。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：遊戲化金融興起 邊玩邊賺錢？】