美國五旬婦暈倒入院　驚揭大腦藏8毫米子彈：不知道何時中了槍

美國發生一宗驚悚事件，一名來自密西根州58歲女子在今年7月初時，因不明原因而於家中昏倒，未料，當她被送醫救治後，卻發現腦袋裏卡着一顆子彈。對此，最終女子也接受醫生為她清除子彈導致的感染和顱腔壓力過大的液體部分，並於事後坦言，自己完全不記得有遭到槍擊。



綜合外媒報導，美國密西根州一名58歲的女子沃茲（Mary Volz）因胸痛及呼吸困難，而於今年6月底時前往位在當地的一間醫院，並在過程中遭驗出新冠肺炎，然而，當時替沃茲接診的醫師也發現了她腦袋上有一道傷口，但卻不明其肇因。

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然而，沃茲後來也在看完診後回家休息，未料，卻在隔沒幾天的時間內，於家中突然昏倒，進而被送往醫院。對此，接診的醫生也在替沃茲急救後發現，她的頭骨裏卡着1顆8毫米的子彈，於是在見狀之後，立即替她清除感染及壓迫大腦之液體，但並未將子彈取出。

對此，沃茲於手術後表示，自己完全不曉得自己遭到槍擊，然而，目前當局警方也已介入調查此槍擊案，詳細的事發肇因以及相關的全案細節，都還有待警方後續進行進一步的調查來釐清。

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