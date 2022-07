歐盟批准多輪對俄羅斯的經濟制裁方案後,匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)7月15日再度對制裁表示質疑,他形容歐盟是「槍擊自己肺部」(shot itself in the lungs),使歐洲經濟喘不過氣。



歐爾班接受電台訪問時稱,「起初我以為我們只是向了自己的腳開槍,但現在明顯是歐洲經濟如槍擊了自己肺部,正在喘不過氣來。」

他又指制裁沒有幫助到烏克蘭,且對歐洲經濟不利,「如果這樣下去,它們將扼殺歐洲經濟」,他又稱「現在看到的情況令人難以忍受。」

歐爾班:圖為2022年5月30日,匈牙利總理歐爾班在比利時首都布魯塞爾出席歐盟會議。(AP)

他稱烏克蘭需要幫助,但歐洲領袖應重新考慮戰略,因制裁對歐洲經濟造成廣泛損害,且沒有削弱俄羅斯,也不會使數個月長的戰爭更接近解決方案。

自俄烏戰爭爆發後,歐盟推出對俄羅斯多輪制裁方案,包括將逐步淘汰俄羅斯石油,匈牙利一直對此表示不滿,之後爭取到豁免,歐爾班在5月底曾稱「禁止匈牙利進口俄羅斯石油的提案已遭擊退」,又指「各家庭今晚可安睡,(我們)已經避開了最荒誕的主意。」匈牙利目前逾六成進口石油來自俄羅斯。