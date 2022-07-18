消委會發文拆解NFT等加密資產投資風險 盲目跟炒風隨時輸身家｜近年區鏈塊（Blockchain） 、加密貨幣（cryptocurrency）和NFT（非同質化代幣）熱潮興起，成為投資界的新寵兒，尤其是最近一兩年NFT的炒賣達到了巔峰，就連香港不少藝人和YouTuber都有推出NFT商品。但同時作為新興科技，加密幣和NFT相關投資除了本身有風險之外，騙案亦是時有聽聞，有見及此消委會就在最近發布了加密資產的原理及投資疑問拆解，助市民審慎理財。



NFT人人可發行難估價 盲目跟風隨時損手爛腳

近年關於加密資產（Crypto Asset）和NFT的新聞相當多，相信不少人都接觸過加密貨幣爆升或暴跌的新聞；而最近的風頭躉則肯定非NFT莫屬，由早期的各個天價NFT新聞、後來的NFT騙案，不少藝人和藝術家如MIRROR、周杰倫、余文樂和阪本龍一等都有推出自己的NFT商品，而且這些名人的NFT商品大都有價有市。而有見加密資產的炒風如此熱烈，消委會最近就發布加密資產投資疑問拆解，助市民審慎理財，以免市民盲目跟風入場招至無謂損失。

除了藝人之外，香港不止一個YouTuber都有製作及發售NFT。（試當真）

外國藝術家Beeple以一日一畫的形式畫足5000日，他將其5000幅畫集合成一個NFT「Everydays: the First 5000 Days」出售，最後以6930萬美元（約5億4千萬港元）成交。

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即睇消委會發表NFT等加密資產投資風險拆解：



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有關區鏈塊、加密貨幣和NFT相關知識和陷阱，《香港01》科技玩物頻道已有文章介紹，有興趣可到以下連結查看：



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消委會的文章主要分析了加密資產的流通性，以及投資加密資產的潛在風險等，主要是因為加密資產作為新興投資項目，目前仍未能算有完善的監管機制；再加上其「去中心化」的特質，一旦墮入騙案或自己的加密資產錢包被黑客盜竊或是意外遺失等，亦是有冤無路訴難以追討損失。亦提到NFT在性質上是人人均可以製作及販賣，因此難以為NFT估價，盲目跟炒風容易招至損失。

外國藝術家Beeple以一日一畫的形式畫足5000日，他將其5000幅畫集合成一個NFT「Everydays: the First 5000 Days」出售，最後以6930萬美元（約5億4千萬港元）成交。

加密貨幣非「貨幣」 香港大部份商戶均不接受

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文章也提到雖然不少人將加密資產稱為加密貨幣，但是性質上加密貨幣和現有的傳統貨幣並不一樣；雖然投資者之間以加密貨幣作交易並不罕見，然而目前接受加密貨幣作為付款方式的商戶仍然不多，未能算是一個普及的支付形式。

不過消委會倒是沒有明確地反對消費者投資到這個範疇，只是指出其風險高、監管少的事實，提醒消費者在出手之前應多做功課了解市場及產品，以及盡量選擇有認証或過去有成功紀錄的加密資產團隊，以減低風險。

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