政府擬發牌規管Bitcoin交易平台　議員質疑無助保障散戶

政府為打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集，於年初向立法會提交《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，以訂立新制度監管虛擬貨幣交易平台。立法會法案委員會今日（29日）就草案進行討論，有議員擔心修例後，平台只容許向專業投資者提供服務，變相鼓勵散戶到外國平台投資，增加投資風險。



Bitcoin特虛擬貨幣價格大上大落，近年成為投資產熱炒產品。（AP）

比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等加密貨幣，是近年熱門虛擬貨幣投資產品，惟目前加密貨幣交易所、虛擬貨幣理財平台毋須持牌經營，或成為投資漏洞，不法分子可利用有關交易平台洗黑錢及籌集資金。因此政府提議推出發牌制度，要求從事經營虛擬資產交易所的人士，必需向證券及期貨事務監察委員會申領牌照， 並限制平台只可向專業投資者提供服務，杜絕以散戶形式洗黑錢。

陸瀚民指會將散戶推向外國交易平台 風險大增

經民聯議員陸瀚民指，留意到很多市民也會透過手機應用程式在虛擬平台進行投資活動，認為修例後，限制交易平台只向專業投資者提供服務，雖然或可減少不法分子洗黑錢的機會，但同時限制市民的投資活動，變相鼓勵小型投資者外流至監管較寛鬆的外國交易網站，風險大增，直言小型投資者「各安天命，苦主一籮籮」。

陸瀚民指發牌制度令小型投資者外流至外國交易平台。（資料圖片）

財經事務及庫務局副秘書長陳穎韶強調，待草案細節確定後，會隨即推出投資教育計劃，令小型投資者明白應以甚麼取態進行投資，以免他們到訪非法網站進行投資。證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀補充指，證監會過去亦曾打擊海外不合資格的投資網站，成功禁止市民進入該網站進行交易，將來會繼續同類打擊行動。

草擬貴金屬及寶石交易商註冊制度

另外，草案中更要求任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務，均須向海關關長註冊，將交易商分為「A類：涉及12萬元以下現金交易」、「B類：12萬元或以上現金交易」，B類交易商屆時須受到打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的監管。

新民黨議員容海恩質疑政策或會限制行業發展，質問會否擔心A類交易商藉免受監管而洗黑錢。海關助理關長（情報及調查）胡偉軍表示，目前透過貴金屬及寶石業務進行洗黑錢活動的情況不多，但由於財務行動特別小組提及現時欠缺規管貴金屬交易商的制度，因此提出該草議。