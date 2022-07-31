佩洛西訪問亞太地區　公布代表團名單

美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將率領國會代表團前往印太地區進行訪問。她7月31日公布代表團名單。



代表團包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、成員安迪·金（音譯：Andy Kim）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene），以及眾議院情報常設特別委員會成員兼眾議院監督與改革委員會下設的經濟和消費者政策小組委員會主席Raja Krishnamoorthi。

他們是誰？對華態度如何？

他們均來自民主黨。米克斯曾稱中國應集中精力為其在新疆省侵犯人權的行為負責，安迪·金曾要求中方釋放周庭和黃之鋒，高野2021年已訪問台灣，期間還與總統蔡英文會面。

在印度出生的Raja Krishnamoorthi曾在Twitter稱對中國政府在印中邊境的侵略行為深感關切，2021年12月又與共和黨眾議員斯圖爾特（Chris Stewart）一起提出監察中國與阿聯酋合作的跨黨派法案。

包括德爾本在內140多名國會議員1月聯署致函美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），呼籲戴琪免除更多對中國的關稅。