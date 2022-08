佩洛西傳訪台 | 概率依舊大　中美鬥爭「狹路相逢勇者勝」

美國眾議長佩洛西(Nancy Pelosi)已經開始其亞洲行。雖然其辦公室官網公布的行程,未提及台灣。然而,台灣《聯合報》8月1日一早引述法國國際廣播電台報道,佩洛西將於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣,在台北會見蔡英文。5日下午,其座機將降落在東京的橫田美國空軍基地,之後與日本首相岸田文雄會面。



中國外交部發言人趙立堅在8月1日的例行記者會上再次表示,中方近來已經多次向美方表明堅決反對佩洛西眾議長赴台的嚴重關切和嚴正立場,強調佩洛西如赴台將導致嚴重後果。趙立堅強調,「我們要再次正告美方,中方正嚴陣以待,中國人民解放軍絕不會坐視不管。中方必將采取堅決應對和有力反製措施,捍衛自身主權和領土完整,美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,兌現拜登總統不支持『台獨』的承諾,不得安排佩洛西訪台」。

佩洛西是否訪問台灣,或然性很大。仔細看美國眾議長辦公室官網新聞稿表述也很有技巧:Speaker Nancy Pelosi is leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific region, including visits to Singapore, Malaysia, South Korea and Japan。只是沒有公布,不表示沒有安排。事實上,不用這麼快下判斷她是否會去。從其角度,完全可以繼續以安全為由,不提及其他的任何安排,屆時發生了就是發生了。最後結果取決於各方博弈結果。

佩洛西訪台概率依舊大

綜合來看,佩洛西訪問台灣的概率應該仍然大於不去的概率,且最終決定很有可能仍舊沒有做出。

相信佩洛西正在不斷面對來自拜登政府的壓力,對於拜登來說,這個時候面對中美之「戰」,實在不是時候。而北京的反應不可謂不強硬。但佩洛西的性格就是那種不會在鐵腕面前屈服的。越是拿環境危險嚇唬她,她越想借此機會展現自己的決策定力。尤其是,這是佩洛西最後一次作為「眾議院議長」的亞洲之行,她希望能留下一些政治遺產——21世紀美國最高級別訪台官員。

拜登7月20日在抵達位於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地時,有記者問:「總統先生,您認為佩洛西議長今年夏天前往台灣是個好主意嗎?」拜登回答說:「我認為,軍方現在認為這不是一個好主意。」。(Getty Images)

民主黨面臨中期選舉的巨大挑戰,而雖然昨天我們提到民主黨近期通過的多個議案潛在讓其內部重新獲得了信心,但佩洛西依舊認為訪台能給民主黨加分。而不去,則反倒會被共和黨議員拿來說事,成為重要的減分項。向來在意政治盤算的佩洛西顯然會更傾向於在台灣落地。

加之,佩洛西此行不是一個人,而是有眾議院多個委員會的主席陪同。其中外交關係委員會主席格雷戈裏·米克斯(Gregory Meeks)本來在今年年初就要訪台,後來延遲了。這就意味着當時已經安排好的一些在台活動他可能希望在這次能完成。

但,據悉,到目前為止,台灣方面,航管、五星級酒店、外交維安體系等等,都沒有明顯的動作。包括國安局長到現在的精力都還放在其學生論文丑聞上,不像是有重量級人物將到訪的前奏。

美國湧動的勢力

從美國政府理性的分析,美國要的是「以台製華」,利用台灣問題牽制、遏制中國,絕對不會為「台獨」拼命。拜登政府如今面臨俄烏戰爭和國內高通脹、經濟衰退等挑戰,此時此刻,更不會冒着跟中國發生軍事衝突的風險節外生枝。

但美國國內也有一股勢力,極力鼓動佩洛西以身犯險,包括前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),以及其他一些共和黨極端反華政客。他們的邏輯也很簡單,如果佩洛西因為中國的嚴厲警告而放棄訪問台灣,則會將向外界表明,中國的嚴厲警告讓佩洛西和拜登政府「害怕」了,這說明中國在台灣問題上擁有更大的決定權。以此,可以攻擊民主黨。別的都不用說,共和黨人一直極力鼓動佩洛西亞洲行訪問台灣,然而佩洛西整個行程代表團裡面全都是民主黨。也可見共和黨議員謝絕邀請原因何在。

蓬佩奧7月25日凌晨在社交媒體發文稱要和佩洛西一起訪問台灣。

而同時,他們也還希望,通過佩洛西訪問台灣,來「將」中國一軍,如果中國一旦「退縮」,或者採取的報復性措施不夠有力,他們則可以宣稱,中國這段時間持續的嚴厲警告不過是「虛張聲勢」。如果事情發展到這一步,將極大地刺激這些人的反華氣焰。如此看,他們坐山觀虎鬥就好,怎麼都可以坐收漁翁之利。

「台海軍事衝突今晚就可能爆發」的極限準備

對於中國來說,就是持續不斷地就這個問題加大對美國政府的壓力,更要在行動上讓中國人民解放軍做好各種危機預案,甚至可能有必要從底線思維出發,做好「台海軍事衝突今晚就可能爆發」的極限準備。

外交部、國防部來日來多次強硬表態,反對佩洛西訪台,軍方揚言不會坐視不管。習近平與拜登通話時也警告「玩火必自焚」。中國官媒軍視頻道播出軍演相關報道畫面,解放軍陸軍第80集團軍發出寫有「備戰」字眼的貼文,氣氛緊張。 7月31日上午,空軍發言人申進科大校高調表示,「空軍多型戰機繞飛祖國寶島」。

除了隔空開火,解放軍連日先後在多處海域舉行軍演。7月29日至30日,每日上午7時至下午2時,以及晚間7時至11時,在南海瓊州海峽西部海域的軍事演習; 7月30日上午8至12時在南海大萬山島東南海域的軍事演習; 7月30日上午8時至晚間9時,在福建平潭—岐嶼附近水域的實彈射擊訓練任務; 7月30日上午8時至中午12時在東海部分海域的軍事演習; 8月2日上午2時至3日下午5時,在南海雷州半島西部海域的射擊訓練。

7月31日上午,空軍發言人申進科大校高調表示,「空軍多型戰機繞飛祖國寶島」。胡錫進發文表示,中國大陸大概反而要感謝佩洛西,是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機,打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。(資料圖片)

中美在台灣問題上的互動邏輯很清楚:中國越是擺出「不惜一戰」的姿態,併為此紮紮實實做好各種準備,就越有可能對美國政府內外希望「以台製華」的極端反華分子帶來實質性威懾。

說到底,台灣問題,對中美兩國來說,在各自戰略中的定位和價值有着明顯的不同,中美兩國願意為此付出的代價、投入的資源和承擔的風險也明顯不同。

對於美國來說,台灣問題是一張牌,台灣是一個棋子,台灣問題並不涉及美國的核心利益。但是,對於中國來說,台灣問題涉及中國的主權、安全和發展核心利益,更涉及中國人的民族情感和尊嚴,在這個問題上不可能做出任何讓步。

中國的嚴厲警告,以及軍事準備一定會讓佩洛西和拜登政府的一些人心裏「犯嘀咕」,不管他們表面上裝得多麼鎮定自若,但當今天的中國向美國發出實質性威脅的時候,他們還是必須認真、謹慎對待。

中美鬥爭策略:「狹路相逢勇者勝」

佩洛西最終是否訪問台灣,再繼續觀察。但是,就中美在台灣問題上的鬥爭策略而言,其實已經非常清楚了,那就是「狹路相逢勇者勝」。

在台灣問題上,中國一定會選擇對中華民族偉大復興而言代價最小的方式,來完成國家統一,因此不會冒進,更不會主動挑起台海衝突,但是,如果美國堅持「以台製華」,台獨堅持「倚美謀獨」,那就必將觸碰到中國的底線和紅線。

如果中國不能拿出「不惜一戰」的勇氣和決心,不能拿出壓倒性軍事實力,在台灣問題上,美台就會繼續用切香腸的方式相互勾連,做各種各樣的小動作,對中國進行刺激、挑釁和遏制。今天解放軍的這些戰爭準備都是非常必須的,嚴厲警告佩洛西不要訪問台灣,其意義不僅在於當下,更在於長遠。

從長遠看,中國如果通過嚴厲警告和紮實的軍事鬥爭準備,最終讓佩洛西放棄訪台,從戰略上來說,這可以向外界表明,中國有能力讓美國忌憚、退讓,其他國家也會看在眼裏。在這個問題上拿出「不惜一戰」的勇氣,則會讓國際社會看到,中國捍衛一中原則是嚴肅的、是說到做到的,這其實也是為將來中國徹底解決台灣問題打下輿論基礎。