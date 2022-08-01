佩洛西擬訪台｜白宮「終於」表態支持：我們不應被中國的言論嚇到
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）愈趨可能訪台之際，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）8月1日稱，她訪台「不太常見，但也不是很罕見」（not uncommon），中國近期作出的威脅是沒有理由的。
他在接受美國有線新聞網絡（CNN）節目New Day訪問時稱：「我們作為一個國家——我們不應該被那種言論或那些可能的行動嚇倒。」
柯比補充說：「對於議長來說，這是一次重要的行程，我們將盡我們所能支持她。」
他在受訪時又稱，中國的言論是沒有理由的，「（中國）沒有理由採取任何行動，國會領導人前往台灣的情況不太常見，但也不是很罕見。這非常符合我們的政策，也符合我們根據《台灣關係法》對台灣的支持。」
這可說是來自白宮的、遲來的支持。美國總統拜登（Joe Biden）7月20日到訪麻省一個前燃煤發電廠時發表講話後，向記者稱：「我認為軍方覺得（佩洛西訪台）對現在來說不是一個好主意。 但我不知道它（行程）處於什麼狀態。」
另有一點巧合的是，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）30日Twitter發文呼籲拜登支持佩洛西訪台。
他在Twitter發文稱，中國共產黨的喉舌威脅說，如佩洛西訪台，她的專機會被擊落。他稱美國總統拜登（Joe Biden）一定要對她這個行程給予全面的支持，「不要軟弱以及屈服於北京的戰爭販子和獨裁者。」他說要支持熱愛自由的台灣民眾。
《環球時報》特約評論員胡錫進29日在Twitter發文指，解放軍有權擊落美國眾議院議長佩洛西的專機。胡錫進30日發現Twitter帳號被封鎖，因此決定刪除有關帖文。
CCP-mouthpiece The Global Times threatens Pelosi's plane will be shot down if she visits Taiwan.— Mike Pompeo (@mikepompeo) July 29, 2022
President Biden must give full support to this visit. Don't be weak and cave to the demands of petty warmongers and dictators in Beijing. Support the freedom-loving people of Taiwan.
他在之後一條推文中稱，「拜登政府向中共屈服會表現出非常危險的弱點。我們不是任何人的衛星國。這是兩個主權國家——美國和台灣——之間的事情。」
The Biden administration caving to the CCP would display very dangerous weakness. We are no one's satellite state. This is a matter between two sovereign Nations - America and Taiwan.— Mike Pompeo (@mikepompeo) July 29, 2022
白宮此前表態「行禮如儀」
柯比29日也被問到有傳佩洛西傳會訪台一事。他回應稱，佩洛西出訪不需得到白宮批准。他又說美國沒看到北京即將對台灣採取軍事行動的證據。柯比說：「（美方）沒看到任何與台灣有關、實質而具體的不利迹象。」
至於她可能訪問台灣導致緊張局勢升溫，他稱美國的一個中國政策沒變，中國和美國沒有理由「打起來」。他說：「沒有理由走到這一步，去到打起來，去到增加有形的緊張。」
柯比這番話，說在拜登與中國國家主席習近平在美東時間7月28日通話後，中國外交部發聲明指，拜登在通話期間重申，美方不支持台灣獨立。習近平提及台灣問題時指，民意不可違，玩火必自焚。