佩洛西擬訪台｜白宮「終於」表態支持：我們不應被中國的言論嚇到

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）愈趨可能訪台之際，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）8月1日稱，她訪台「不太常見，但也不是很罕見」（not uncommon），中國近期作出的威脅是沒有理由的。



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他在接受美國有線新聞網絡（CNN）節目New Day訪問時稱：「我們作為一個國家——我們不應該被那種言論或那些可能的行動嚇倒。」

柯比補充說：「對於議長來說，這是一次重要的行程，我們將盡我們所能支持她。」

他在受訪時又稱，中國的言論是沒有理由的，「（中國）沒有理由採取任何行動，國會領導人前往台灣的情況不太常見，但也不是很罕見。這非常符合我們的政策，也符合我們根據《台灣關係法》對台灣的支持。」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）可能訪台，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2022年8月1日評論她的行程，稱中國的威脅是沒有理由的。圖為他2022年7月19日在白宮出席記者會時的情形。（AP）

這可說是來自白宮的、遲來的支持。美國總統拜登（Joe Biden）7月20日到訪麻省一個前燃煤發電廠時發表講話後，向記者稱：「我認為軍方覺得（佩洛西訪台）對現在來說不是一個好主意。 但我不知道它（行程）處於什麼狀態。」

另有一點巧合的是，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）30日Twitter發文呼籲拜登支持佩洛西訪台。

他在Twitter發文稱，中國共產黨的喉舌威脅說，如佩洛西訪台，她的專機會被擊落。他稱美國總統拜登（Joe Biden）一定要對她這個行程給予全面的支持，「不要軟弱以及屈服於北京的戰爭販子和獨裁者。」他說要支持熱愛自由的台灣民眾。

《環球時報》特約評論員胡錫進29日在Twitter發文指，解放軍有權擊落美國眾議院議長佩洛西的專機。胡錫進30日發現Twitter帳號被封鎖，因此決定刪除有關帖文。

CCP-mouthpiece The Global Times threatens Pelosi's plane will be shot down if she visits Taiwan.



President Biden must give full support to this visit. Don't be weak and cave to the demands of petty warmongers and dictators in Beijing. Support the freedom-loving people of Taiwan. — Mike Pompeo (@mikepompeo) July 29, 2022

他在之後一條推文中稱，「拜登政府向中共屈服會表現出非常危險的弱點。我們不是任何人的衛星國。這是兩個主權國家——美國和台灣——之間的事情。」

The Biden administration caving to the CCP would display very dangerous weakness. We are no one's satellite state. This is a matter between two sovereign Nations - America and Taiwan. — Mike Pompeo (@mikepompeo) July 29, 2022

白宮此前表態「行禮如儀」

柯比29日也被問到有傳佩洛西傳會訪台一事。他回應稱，佩洛西出訪不需得到白宮批准。他又說美國沒看到北京即將對台灣採取軍事行動的證據。柯比說：「（美方）沒看到任何與台灣有關、實質而具體的不利迹象。」

至於她可能訪問台灣導致緊張局勢升溫，他稱美國的一個中國政策沒變，中國和美國沒有理由「打起來」。他說：「沒有理由走到這一步，去到打起來，去到增加有形的緊張。」

柯比這番話，說在拜登與中國國家主席習近平在美東時間7月28日通話後，中國外交部發聲明指，拜登在通話期間重申，美方不支持台灣獨立。習近平提及台灣問題時指，民意不可違，玩火必自焚。