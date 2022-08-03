佩洛西訪台之際　德國批華大國侵略小國　英國議員擬年底訪台

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西及裴洛西）8月2日訪台，地區局勢緊張急速升溫，國際社會聚焦事件會否導致中美及兩岸局勢會否出現急遽變化。多國紛在佩洛西「落地後」陸續公開評論事件：



↓更多佩洛西訪問台灣的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 10

德國：大國侵略小國

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）批評中國武嚇台灣，表示不接受大國侵略小國。中國外交部2日已向德國表達抗議，要求德國不要干涉中國內政。

她就中國被指對於佩洛西訪台實行武力恐嚇回應：「我們無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，這也適用於中國。」

她1日出席聯合國大會前表示，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動的血腥戰爭，國際社會有必要清楚表明不接受這樣的行為。

德國外長貝爾伯克3月16日在柏林聯邦議院講話。（AP）

中國外交部歐洲司司長王魯彤2日透過Twitter表示，他已對德國外長的「錯誤評論」，向德國駐中國大使Patricia Flor表示抗議。王魯彤說，台灣是中國的內政問題，在台灣問題要符合國際法，就是遵守不干涉他國內政的原則。

During the first visit to the Chinese Foreign Ministry by the new @GerAmbChina, the Chinese side lodged serious representations regarding German Foreign Minister’s wrong comments in New York. — 王鲁彤 Wang Lutong (@WangLutongMFA) August 2, 2022

・英國：國會外委會擬年底訪台

英國國會外交委員會本擬2月訪台，但在起行前因有幾名成員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），行程須延期。外委會2對中央社稱，目前行程尚在規劃。

中國駐英大使鄭澤光2日警告：英國議員勿隨美方起舞，若訪台將面臨嚴重後果。

《衛報》1日援引述消息人士說法稱，委員會或11或12月訪台。根據2月時的規劃，訪團與台灣總統蔡英文及數名高級台官會面。

英國國會：圖為2022年7月18日，英國國會大樓的伊利沙伯塔（the Elizabeth Tower，俗稱大笨鐘，Big Ben）。 （AP）

・俄羅斯：中國有權維護主權

俄外交部2日發聲明稱佩洛西的訪問是明確的挑釁，中國有權採取措施維護自己的主權。

俄羅斯在聲明中敦促，美國切勿採取破壞地區和世界穩定的行徑：「俄方視佩洛西訪台為公然挑釁，同美方全面遏華的侵略性方針一脈相承。」

內文稱：「敦促華盛頓切勿採取破壞地區穩定和國際安全的行徑，接受美國霸權已無立足之地的新地緣政治現實。」

俄羅斯外長拉夫羅夫：圖為他2022年7月26日在烏干達與該國總統穆塞韋尼（Yoweri Kaguta Museveni，不在圖中）一同出席記者會時發言。（AP）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）預告俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將訪亞。她稱，「拉夫羅夫不是像佩羅西那樣帶去的是挑釁，而是合作。」

俄羅斯聯邦委員會副主席科薩喬夫稱他非常不安地關注着與「（美國眾議院議長）佩洛西開始挑釁性竄訪台灣」有關的局勢發展。

他稱中華人民共和國有充分的正當理由捍衛其在台灣海峽的主權和領土完整。

圖為4月28日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在記者會上發言。（AP）

・白羅斯：華府在搞破壞

白羅斯（前稱：白俄羅斯）外交部發表聲明稱，對佩洛西訪問台灣表示關切，並認為，華盛頓此舉是破壞性質，也希望中國領導人和台灣當保持克制。

在白羅斯於周二發表的聲明中稱：「我們深感擔憂地確認，美國不負責任地以眾議院議長佩洛西訪問台灣引發緊張局勢升級。」

白羅斯外交部強調，明斯克完全贊同北京對美方行動的關切，也支持海峽兩岸在「一個中國」的原則基礎上的和平發展以及中方為實現國家統一採取的一貫措施。明斯克還稱，希望各方保持克制，避免局勢升級。

白羅斯國旗：圖為2021年5月26日，一面白羅斯國旗在波蘭首都華沙的白羅斯大使館隨風飄揚。（Getty）

・伊朗：侵犯中國領土完整

伊朗外交部發言人2日在該國外交部Telegram頻道上譴責佩洛西竄訪台灣，稱這「侵犯了中國的領土完整」。

他說：「美國官員干涉中國內政和侵犯中國領土完整挑起緊張局勢的行為，是美國干涉世界各個國家和地區導致不穩定性和衝突增加的一個實例，特此譴責（佩洛西竄訪台灣）。」

2022年7月21日，韓國首爾龍山總統府內韓國總統尹錫悅（右）聽取外交部長官朴振的工作匯報。（AP）

・韓國：與區內國家密切溝通

韓國總統辦公室官員3日在記者會上被問及如何看待佩洛西訪台加劇美中緊張局，官員稱政府將基於通過對話與合作實現區域和平穩定的方針，與區域內有關國家就各種事宜保持緊密溝通。

官員言談間未有批評佩洛西訪台。

官員稱，韓國政府歡迎佩洛西訪韓，希望韓美國會議長對話取得豐碩成果。

有人提問，韓總統尹錫悅是否接見佩洛西，官員稱，由於尹錫悅休假日程與佩洛西訪韓行程重疊，故未安排雙方會晤，也未安排佩洛西和總統室官員會面。但據悉，韓美雙方正就佩洛西與韓國國會議長金振杓舉行會談並共進午餐的事宜進行協調溝通。