佩洛西訪台｜軍事封鎖、經濟圍困　忘了2012釣魚島「國有化」嗎？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）一意訪問台灣，第一時間中國人大常委會、政協外事委員會、外交部、國防部、中央台灣工作辦公室都第一時間發聲表達立場。總體來說，聲明的表態是嚴肅而克制的，是原則性的，但是，軍方的行動才是實質性的回應。



從佩洛西抵達台北的當晚起，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。而後新華社進一步公布區域圖：8月4日12時至7日12時，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。就軍演範圍來看，六方包圍台灣，以「全包宴」式實彈演習。

對比解放軍1996年演習區和2022年演習區的不同。前者是在12海里外，後者最近（西南角）不到9海里。而且，這也意味着台灣海峽不再有所謂「中線」，也「廢除」了台灣防空識別區，相信未來這種演習會常態化。

解放軍1996年演習區（黑格範圍）和2022年演習區（紅格範圍）對比圖。（資料圖片）

這是解放軍第一次以「聯合軍事行動」名義，在台灣四周水域和空域劃為軍事禁區，客觀上形成軍演期間進出台灣的飛機和艦船都面臨風險，把台灣主要航線都控制在範圍內。進而對台灣形成可控的包圍。「圍而不打」是不戰而屈人之兵的好選擇。

此外，實際上在佩洛西抵台前夜，中國海關總署就已宣佈禁止台灣100多家食品公司進口。據中國海關總署官網，產品類別為「餅乾、糕點、麪包」的項目中，台灣107家拿到在大陸註冊編號的廠商，有35家狀態呈現「暫停進口」，佔比32%，其中不乏知名業者。據台媒引述消息報道，當中可能涉及3,000多項產品被禁，而台灣經濟部亦證實傳言，預計將與台灣農委會共同評估可能造成的經濟損失，並研究有關對策。

8月3日，大陸方面又宣佈，「即日起對從台灣地區輸往大陸的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施。同時，決定暫停天然砂對台出口」。

台灣財政主管部門統計資料顯示，台灣2021年對大陸出口的食品金額約為16億8200萬美元。其中以調製食品為最大宗、出口額達6億4621萬美元；活動物及動物產品出口4億3506萬美元居次；飲料、酒類及醋，與植物產品出口額也分別達3億3733萬美元，及2億3176萬美元。

這個安排，無異於提前「演習」軍事封鎖和圍困台灣，頻繁實施將癱瘓台灣經濟進而挫敗台獨勢力。如果類似「封鎖」成為常態，台灣營商環境會急劇惡化，大量資本和產業將陸續外逃，經濟不振，民生不保，是對台獨最有力的釜底抽薪。

這不得不想起2012年，中國其實同樣是用「不戰而屈人之兵」的方法有效處理了釣魚島問題，並且實現了對釣魚島海域的常態化巡航。

2012年，是中國與日本實現邦交正常化40周年。但當年9月，野田內閣通過所謂將釣魚島「國有化」的方針。根據日方媒體透露，野田政府將在「購島」手續完成後，配以八大措施加強對釣魚島的控制，實質是進一步將釣魚島非法據有。幾個小時後，中國政府快速反擊，首次公布釣魚島及其附屬島嶼領海基準線，向世界宣示中國對釣魚島諸島擁有主權。這一依據1992年《中華人民共和國領海及毗連區法》而做出的聲明，為中方今後行使主權奠定法律基礎。

中國驅離釣魚島日漁船（微博@撒手鐧_）

9月11日，野田內閣繼續逆流而動，一意孤行，簽署「購島」合同。作為防守反擊的組合拳，中方隨後還採取一系列宣示、體現中國對釣魚島主權的措施：派遣20餘艘海監和漁政船直奔釣魚島近水；甚至前所未有地派出兩艘護衛艦「亮劍」示威。15日和16日，中國不僅公布釣魚島及部分所屬島嶼座標，而且決定向《聯合國海洋法公約》設立的大陸架界限委員會提交東海部分海域200海里以外大陸架劃界案。

從2012年9月開始，中國監船、漁政船等執法船開始頻繁進入釣魚島所屬領海巡航，對日方巡邏船實施了驅離措施，這種定期巡航一直延續下來。按照中國官方公布，中國海監精鋭船2012年有三分之二的時間在遠離陸地執行任務，一年航程接近３萬海里。2013年7月22日，中國海警局正式掛牌，隸屬國家海洋局。2015年，中國頒佈國防白皮書，首次明確提出「近海防禦與遠海護衛型結合」。2018年7月4日，中國海警2305艦艇編隊在釣魚島領海內巡航。這是海警隊伍劃歸武警後，中國海警編隊首次巡航釣魚島領海。2020年7月，日方宣稱已連續100天在釣魚島周邊發現中國公務船，創下自2012年9月日本將釣魚島「國有化」以來最長連續巡航天數紀錄。

此外，自野田政府「國有化」釣魚島後，上百座中國城市爆發抗議活動，日系產品銷量急劇下降，赴日旅遊等人文交流活動大幅受挫。當然，日本方面也可以發起抵制中國產品的運動，但日本沒有人主張這麼做。如果你不買中國產品，從日用品到服裝、飲食店的食品，就無法得到便宜的東西，很多日本人會因高物價陷入困境。日本在經濟方面無力對抗中國。日本政府將釣魚島國有化，沒考慮到這些問題，在經濟上遭受了打擊。對於此的預估不足，事先強硬的日本輿論，風向逐步轉為批評野田政府魯莽行事，野田也承認低估中方反應的強烈程度，並稱將採取一切措施補救雙邊關係。

10年前，釣魚島「國有化」，北京的處理手法就是如此。對日本都行之有效，何況對台灣。中國的「台灣問題」，雖然本質上是中美博弈，但內核還是台灣的主權和治權。正如當年日本野田政府「國有化」釣魚島推動了常態化巡航，此番佩洛西訪台，將不僅是對台灣巡航的常態化，實際上頻繁「演習」軍事封鎖和圍困台灣，是按下了武統的加速鍵。