基地組織領袖查瓦希里喜歡在露台乘涼　被美國以飛彈擊殺

美國總統拜登8月1日宣佈，已成功狙殺蓋達組織首腦查瓦希里。美方透過多項管道了解查瓦希里的生活模式，並發現他經常出入露台，便選定在7月30日在露台，以無人機發射2枚「地獄火」飛彈，擊斃查瓦希里。



美國政府高階官員向媒體透露，其實一直以來都知道有個網絡在支援查瓦希里，並於今年查到查瓦希里和妻子、女兒、外孫都搬至阿富汗首都喀布爾。

瓦希里被暗殺詳情：（按圖了解）

經過美國官方數月的追蹤，得以確認查瓦希里藏身喀布爾，有官員指出，他們透過多項管道了解他的生活模式，當中發現他習慣在露台長時間待着，最後才選定在露台狙殺。

官員表示，調查人員除了需知道查瓦希里藏身處的建築結構，也要盯緊他的家人生活狀況，避免誤殺無辜。

在這場狙殺行動計畫中，拜登詢問多處細節，包含所有可能影響行動成敗的因素，還要求分析行動潛在後果，將平民傷亡壓至最低。

美方最後在7月30日調動無人機發動攻擊，瞄準查瓦希里並發射2枚「地獄火」飛彈，從露台擊斃查瓦希里。

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