南非8女性拍MV遭輪姦事件　當地民眾向非法礦工「私了」

南非8名女性日前在拍攝MV期間遭襲擊和輪姦事件，當局拘捕超過80名男疑犯，部分相信是非法礦工，但仍然無法平息民怨。一批示威者8月4日突襲疑似非法礦工的營地，並毆打多人後再交給警方處理。



美聯社報道，南非東北部克魯格斯多普（Krugersdorp）卡爾索（Kagiso）社區居民4日發起示威，抗議非法礦工在當地出沒，導致罪案率高企，同時不滿警方應對不力。示威者以石塊及焚燒車軚作為路障，並將非法礦工趕離營地，以棍棒毆打或拳打腳踢對方。

示威者亦與警方爆發衝突，當局以橡膠子彈及閃光彈驅散示威者，同時救出多名受襲的非法礦工。

一名女示威者表示，民眾對這些非法礦工聞風喪膽，大家都害怕被他們施暴，因此不敢在晚上外出。她亦稱兩名女保安員遭同一人強姦，因此希望警方可以增加巡邏人手。

南非的非法採礦問題極為嚴重，而在約翰內斯堡（Johannesburg）地區，就有一批稱為zama-zama的礦工在廢棄或停用的礦場淘金。警方指對方主要由鄰國津巴布韋（Zimbabwe）、賴索托（Lesotho）及莫桑比克（Mozambique）等非法移民組成，他們普遍都攜械，並為了爭地盤而與其他幫派大打出手。