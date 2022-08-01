南非8美女拍MV遇襲「被姦至少30次」　恐怖黑幫Zama Zama疑涉案

南非發生了恐怖事件，一支前往廢棄礦場取景拍攝影片的音樂團隊，因不明原因慘遭一大群蒙面男子攻擊。



他們不僅被洗劫一空，女模特兒也難逃狼爪，奮力反抗之下仍被殘忍的輪流侵犯。

當地警方證實，涉及此案的嫌疑人多達17人，截至目前為止只有3人落網。

受害的8名女模特兒至少承受了30次的強暴 點擊了解案情細節及瀏覽相關照片▼▼▼

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根據《太陽報》報道，這起事件於28日發生在南非豪登省（Gauteng）的一處廢棄礦場，事發當時有團隊正在拍攝MV，未料卻出現了17名戴着頭套的男子，並往空中開了幾槍。最離譜的是，一大群的蒙面男子開始攻擊該團隊，導致團隊裡值錢的物品，包括手機、珠寶、金錢等全都被搶走，甚至還對女模特兒伸出狼爪亂來。

報道中還指出，該團隊的男性衣服都被搶走了，有些人只穿一條內褲，有些人一絲不掛的等待救援；最新消息說明，在南非警方接獲通報趕抵之前，受害的8名女模特兒至少承受了30次的侮辱，施暴地點就在附近的灌木叢。警方表示，在與蒙面男子的槍戰中，造成2死、1傷，現場多達65名的非法礦工隨即遭逮捕歸案。

警方補充，經調查後，現場也尋獲了非法的槍支、炸藥與可疑物品，17名正在逃亡的男子已有3名被拘留，真實身份仍待進一步的釐清。另有報道指出，蒙面男子可能是Zama Zama的黑幫成員，以恐嚇、強姦與搶劫而聞名，最愛闖入廢棄的礦山挖黃金或其他有價值的東西。

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