CNN指出佩洛西訪台「真正成就」　專家揭解放軍演習「3大目的」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）3日訪台，中國解放軍隨之在4日起開始圍台實彈演習。美媒引述分析人士說，中國此舉旨在向台北、東京和華盛頓政府發出一個明確訊息，即只有北京在台灣海峽話事。



專家還稱，在美國眾議院議長佩洛西2日晚抵達台北後不久，北京宣布演習，並不是對她的訪問做出的快速反應——相反，這是多年來中國尋求讓台灣受其控制的、不屈不撓的計劃的一部份。

美國有線新聞網絡（CNN）5日以《軍演在台灣海峽鼓吹中國的強硬訊息》為題引述專家指出，軍演旨在向美日台政府發出一項明確訊息：在台灣海峽，只有北京能話事。

分析人士稱，她訪台不過是將台灣問題推上新聞頭條。新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）稱，「佩洛西真正達成的是讓全球意識到中國對台軍事脅迫行動已經持續逾10年」，針對共軍演習指出，「他們每年都這麼做，而今年的不同之處在於我們關注。」

佩洛西訪日：2022年8月5日，日本東京首相官邸舉行早餐會前，美國眾議院議長佩洛西（前排左三）和她的國會代表團與日本首相岸田文雄（前排右三）合影留念。（AP）

早已準備

唐安竹稱，中國的行為證實日本前首相安倍晉三生前在2021年12月說過，即「台灣有事就是日本有事」，對美日同盟也是緊急狀況。但這種狀況料將持續，因將台灣納入北京控制是中國政策重要基礎。

佩洛西訪問5日訪問日本時說，北京的目的是孤立台灣。而CNN引用前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）分析，中國正在展示它可以用導彈轟炸台灣，以及將其與外部支持隔離開來，以及影響通過台灣海峽與台灣周邊的空中和海上貿易。

專家們說，這一直是北京的計劃，而這演習只是至少數個月的計劃和多年政策的體現。佩洛西被揭計劃訪台迄今約經過2週，但這種規模、範圍和複雜性的演習根本無法在2週內計劃出來，部隊也不可能在2週內準備好，他認為，這可能是1年前決定，大部份行動則是在2022年4月前制訂好。

解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。（香港01製圖）

三大目的

舒斯特也提到，此次演習規模較前幾年都大，而提升規模的第三個目的則是為恫嚇美國及日本。它們都曾表態支持台灣。日本7月底發布的《2022年防衛白皮書》毫不含糊地提及北京，指中國以在東海及南海進行脅迫，繼續單方面改變或企圖改變現狀。

安倍晉三2021年12月也指出，對台灣的武裝入侵將對日本構成嚴重威脅。文中引述專家稱，落在日本專屬經濟區的導彈顯示，北京或許不在乎這一點。

舒斯特稱，是次軍演目的第一是強調只有北京能在台海話事，二是將台灣孤立，第三則是對恫嚇美國及日本。