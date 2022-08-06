印度男把翻側火車當景點自拍　誤觸高壓電秒成火球不幸身亡

位於印度的比哈爾邦（Bihar）發生一宗脫軌意外事故，值得一提的是，雖然本次意外事故並沒有造成人員傷亡，卻在周遭民眾圍觀湊熱鬧時發生意外，一名男子不慎誤觸高壓電，導致瞬間爆炸淪焦屍。



根據印度媒體《india.com》報道，這宗事故發生在當地時間3日下午5時許，一列裝載砂石及乘客的火車在行經伊斯拉姆布爾站和希爾薩站之間的路段發生翻倒事故，現場狀況一片狼藉相當悽慘，所幸並沒有人因此受傷死亡。

2名男子就在自拍過程中誤觸高壓電，導致整個人淪為火球釀1死1重傷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不料火車的翻倒卻引來民眾圍觀，紛紛爬上火車「拍照留念」，常聞所謂樂極生悲，2名男子就在自拍過程中誤觸高壓電，強大電流瞬間通過全身，導致整個人淪為火球，最終釀1死1重傷的悲慘結局。

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