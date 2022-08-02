2022泰國環球小姐選美冠軍出爐　「垃圾堆」長大翻身故事超勵志

2022年泰國環球小姐（Miss Universe Thailand 2022）總決賽於7月30日在曼谷暹羅天地ICONSIAM落下帷幕，現年23歲的19號選手安娜（Anna Suengam-iam）奪得本次大賽桂冠，獎品包括榮譽肩帶和王冠（Power of Resilience）、100萬銖現金、價值125萬9000銖的汽車、價值400萬銖的豪華公寓及其它。



據悉，安娜今年23歲，身高175公分，畢業於泰國農業大學。安娜曾坦言自己出生於一個並不富裕的家庭，因父母是垃圾清潔工人，所以小時候的玩具都是父母垃圾堆裡撿回來的，還自嘲自己是在「垃圾堆」長大的。

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安娜表示在知道自己獲得冠軍前，曾經歷沮喪難過的時期，但是要「相信自己」，相信「自己能做到」，無論遇到什麼情況，只要學會調整自己，摔倒了勇敢站起來，就一定可以做到的。

她還透露之所以參加這次比賽，是因為相信「一切始於教育」，想讓更多的年輕人接受教育，從而實現自己的夢想。

接下來，安娜將代表泰國參加於年底在菲律賓舉行的第71屆2022環球小姐大賽。 ​

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】