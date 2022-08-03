油站點煙意外自焚 俄羅斯男急忙做這一件傻事 令愛車隨即着火
撰文：ETtoday
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俄羅斯一名男子竟然在加油站點煙，意外引火上身，他急着想把身上的火撲滅時，發現車子也開始着火，現場立即陷入一片火海還冒出黑煙，看起來十分可怕，幸好火勢後來被及時撲滅，誇張畫面在網絡上瘋傳。
事件發生在俄羅斯中西部車里雅賓斯克市（Chelyabinsk），影片中可看到，穿着白色上衣的男子在加油站加油時，突然從口袋中掏出打火機，結果一點火，一片大火瞬間燒到他身上。
即睇事發意外經過：（按圖了解）
白衣男着急地四處跑來跑去時，突然想到油還在繼續加，趕緊跑回來把油槍取出，結果導致車子也着火，他急忙把身上的火撲滅後，成功返回車上把車開走，再用滅火器把剩下的火撲滅。
影片分享到網絡上立即爆紅，目前已獲得26.7多萬人觀看，男子的白目（意思是自作聰明）行為讓許多網友表示：「有夠蠢」、「不愧是戰鬥民族」，還有網友笑稱，「看來那位老兄這次以後就會戒煙了」。
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