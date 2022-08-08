台海局勢｜被指拒接美軍電話　中國國防部：溝通需要誠意

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台引發中國不滿，並對美宣布8項反制措施。中國國防部發言人吳謙8月8日表示，現時台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁和一手造成，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。



吳謙8日指出，中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對佩洛西竄訪多次嚴正交涉，「美方卻說一套、做一套，縱容支持佩洛西訪台，蓄意製造台海緊張局勢。」

他說，針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣布了8項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。

對於有報道指美軍高層近日曾多次打電話給中國軍方高職卻被拒絕，吳謙回應稱，中方底線不容突破，溝通需要誠意。「美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對。我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄『以台制華』的幻想，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。」