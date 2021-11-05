印傭在台灣慘遭強姦囚禁　淪性奴12年　嫌疑人離世方成功逃脫

印尼籍女移工莉莉（化名）2009年7月間來台，卻被台灣籍陳姓男子以誘騙方式帶走，囚禁長達12年。



其間莉莉多次遭到性侵、暴力、恐嚇，直到對方過世，她才敢對外求救，「如今他死了，我想回家了」。

由於嫌疑人已經死亡，這起案件經高雄地檢署偵查後，依刑事訴訟法規定案件不起訴。

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根據《自由時報》報道，莉莉2009年7月間從印尼來到高雄當看護，卻在來台2個月後的一場聚會上，被同樣來參加聚會的陳男以搭便車為由拐騙至某酒店囚禁2個月，後來對方嫌住酒店太花錢，於是將她帶回家中，這一關就是12年，直到男方今年初因為生病住院，她才終於找到機會外出求助。然而，陳男已經在今年6月病逝，雖然莉莉鼓起勇氣向相關單位說出這段恐怖經歷，但她已經被通報為逃逸外勞，也沒有錢可供生活或是返鄉，幸好有移民署高雄專勤隊協助募款，這才終於籌到返鄉的機票錢。至於陳男的部分，因為人已經死亡，高雄地檢署偵查後，依刑事訴訟法規定案件不起訴。

根據警政署統計，全台今年1月到9月發生性侵害案件（包括強制性交、共同強制性交、對幼性交及性交猥褻等4案類）總計共2917件，相較於去年同期多了310件，顯示出性侵案犯罪時鐘有加快趨勢，從去年每天發生9.51件，增加為每天10.7件，其中桃園市375件為最高、第2名則是新北市374件。

今年7月31日在靜寂的桃園新屋區後湖溪出海口防風林發現一具衣衫不整的女性屍體，頭部有明顯外傷，現場有血跡噴濺痕跡，楊梅警到場勘驗研判有他殺之嫌，警根據身上特徵調查，確認死者是吳姓越南籍逃逸女移工。警循線緝捕王姓兇嫌，發現他腳上掛有電子腳鐐，仍在假釋監控期間，行蹤全遭GPS紀錄，竟大膽犯案。50歲的王男過去曾擔任計程車司機，犯下多起性侵女子案件前科，被判刑逾20年確定，入獄服刑10多年在去年獲得假釋，但因有高度再犯之虞被加裝電子腳鐐監控。偵訊時他辯稱，案發當日與吳女共遊，卻被對方語帶諷刺，他認為自己「被瞧不起」，突然情緒湧上隨地拿石頭朝吳女頭部猛砸。他雖否認犯行，但檢警仍依強制性交、故意殺人罪將人送辦。如今又爆出移工來台遭囚禁、性侵事件，掀起網友熱議，後續該如何處理，又要如何防範類似事件再次發生，仍是相關單位需要進一步研討的問題。

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