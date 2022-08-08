尹錫悅這個暑假不該放：支持率暴跌　閣員下台　捲入黨鞭短訊醜聞

韓國總統尹錫悅8月8日結束夏季休假返回工作崗位的第一天時向媒體說今後將堅守初心，細心體察民心，體現民意。為什麼他語氣一如準備競選或初初當選的候選人？這可能是因為，他應該發現，這個假，一開始就不應該放吧？



韓聯社稱尹錫悅8日走入總統府大樓後被記者問及返回工作崗位的感想，他稱這是從政一年多來首次休假，利用這次機會認真回顧從競選總統、職務交接到履新的這段歷程。

他自稱尚有許多不足之處，感謝民眾一路上嚴厲的鞭策和溫暖的鼓勵。

尹錫悅之如此表現謙虛以及表達接受人們「鞭策」，有可能是他已意識到，自己的總統「蜜月期」已不「蜜」，而且已經「變酸」。

他自5月10日上任以來，支持度不斷下跌，由最初的53%高位快速急跌至28%，不滿度高達62%。在尹錫悅休假期間韓國蓋洛普8月5日公布的民調中，他的施政好評率已跌至24%。

佩洛西訪韓：圖為2022年8月4日，美國眾議院議長佩洛西與韓國會議長金振杓（不在圖片）會面後，一同在首爾出席聯合記者會。（AP）

寧願放假 不見外賓？

尹錫悅有可能早知，他這個暑假會是在爭議聲中申放的。但回想起來，這也可能是他「不得不放。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）3日結束台灣之旅、轉往韓國，但尹錫悅以休假為理由未有接見。韓國並未安排兩人會晤，原因竟是總統在「放暑假」，佩洛西也算是「美國政壇第三號人物」，加之韓美在多個範疇需要合作以及「有偈傾」，韓國朝野與網民都大肆批評尹錫悅政府的安排。

有分析稱這是韓國顧及中國的感受；她高調訪台後倘獲韓國禮待，等於為她助威。

韓國總統府辧公室在8月3日稱，佩洛西訪韓與尹錫悅從8月1至5日一連休息5天的行程重疊，因此未能安排會面。不過新加坡、馬來西亞及日本都有國家首腦及（或）元首與她會面，韓國方面，卻改由國會議長金振杓與她會面。

這個新聞在官方公開尹錫悅的休假行程、顯示他與妻子金建希去觀賞舞台劇《2號線房客》，接着又和一眾演員用餐後變得更惹眼，有聲音認為他行事不分輕重。

眼見批評愈來愈多，總統府臨時宣布尹錫悅與佩洛西4日下午通話。他在通話期間表示，將與美國國會合作發展全球全面戰略同盟。

閣員新政惹議 匆匆落馬

社會副總理兼教育部長官朴順愛傳或引咎辭職的消息，在韓國政壇流傳已不是一天兩天的事。她8日真的緊急召開記者會宣布辭職，成為尹錫悅政府首位辭職的部長。她對將小學入學年齡提前至5歲而引起爭議致歉。

韓媒稱，尹錫悅政府意圖推動「足5歲提早入讀小學」政策（現時韓國入讀小學年齡是足6歲）被指是導致總統民望下滑主因之一。家長、教師上街反對，他們認為此舉不利學童發展，學校未必有足夠資源因應。此外她事前沒有充分對業界和公眾進行諮詢。

有聲音認為尹錫悅現在有可能是拿她「開刀」，作為內閣改組的第一步，以「換血」拯救正在急劇下滑的支持率。

朴順愛身為教育部長卻有前科，被指德不配位，也令尹錫悅背上用人不當的罵名。她被提名擔任教育部長後，被揭曾經酒後駕駛。此外《中央日報》7月27日稱她因將美國大學博士學位論文翻譯後再次刊發，韓國政治學會對她實施禁止投稿的處分。

除了朴順愛的問題，尹錫悅「復工」時也被問及他與黨鞭李俊錫的「短訊事件」，尹錫悅沒有回應。這是醜聞爆出13天來，他首次在上班途中面對記者有關提問。

韓國國民力量黨現任黨鞭權性東（不在圖中）2022年7月27日再就他與總統尹錫悅（不在圖中）「針對執政黨前黨鞭李俊錫」短訊曝光道歉。圖為該黨時任黨鞭李俊錫2021年6月11日當選黨鞭那天揮動黨旗。（AP）

手機「激情對話」被曝

韓國執政黨國民力量黨臨時黨鞭權性東7月27日已再就他與尹錫悅「針對執政黨前黨鞭李俊錫」短訊曝光道歉。他稱「與總統的私人短訊不小心被曝光，完全是自己的錯誤。」權性東31日辭職。

是什麼短訊讓黨鞭和總統這麼尷尬呢？韓國電視台YTN稱事緣26日下午韓國國會會議進行期間，有記者拍到權性東與尹錫悅互傳短訊內容。

當時尹錫悅寫道：「只會向黨內開槍的黨首被換掉後，變化真多。」權性東回應時打出這一句：「將遵從總統閣下的意願，促進執政黨和政府的團結。」尹錫悅回覆一個大大的「贊」。

這讓人一窺國民力量黨內部鬥爭之激烈，連同此事在內，還有傳聞美國要求韓國就加入晶片四方聯盟（Chip 4）在8月底前作決定，肯定都讓尹錫悅頭痛。

看來上任不足3個月的尹錫悅放完他的「暑假」後，他的「多事之夏」才真正開始。