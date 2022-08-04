尹錫悅「放暑假」拒見佩洛西　與愛妻看舞台劇吃飯　悠閒行程曝光

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）此次訪韓，但韓國並未安排與總統尹錫悅會晤，原因竟是總統在「放暑假」，由於佩洛西也算是「美國政壇第三號人物」，因此尹錫悅也讓不少韓國網友批評。



而尹錫悅的休假行程也跟着曝光，他先是和愛妻金建希去觀賞了舞台劇《2號線房客》，接著又和一眾演員們前往餐廳用餐，假期過得相當充實。

佩洛西在結束台灣行後接著造訪韓國，卻來得很不巧，剛好總統尹錫悅自上任後第一次放暑假，從8月1日至8月5日一連休息5天，因此官方也不打擾假期、未安排與佩洛西會晤。媒體昨（3）日也特地詢問總統辦公室尹裴會一事，但獲得的答案仍是不會見面，據悉連嘗試騰出時間都沒有。

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現在韓國媒體也曝光尹錫悅休假行程，據韓國廣播電視台（KBS）報道，尹錫悅昨（3）日下午和妻子金建希前往首爾大學觀看小型舞台劇《2號線房客》，在結束後還親切和演員們合影。

《2號線房客》是改編自韓國網路漫畫，內容描述一名住在地鐵2號線的租客和即將被趕出去的約聘職員間的故事。

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尹錫悅夫婦在觀看完舞台劇後，接著和演員們前往餐廳用餐，並在用餐過程中聆聽演員們訴說演劇界遇到的困難等等，尹錫悅還給予他們溫馨鼓勵。而這週尹錫悅會一直待在瑞草區瑞草洞的私人住宅內度過最後的假期。

事實上，8月1日總統府官員就曾透露尹錫悅的放假行程，表示總統已經很久沒有好好在家休息了，他睡了很多覺，可以的話盡量少工作，偶爾散散步、出門看電影。

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