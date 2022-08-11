韓國致命暴雨後禁絕首爾「地下蝸居」——20萬戶「半地下家庭」

極端天氣對大都會威脅日漸嚴竣，香港天台戶板間房抵受40度高溫，韓國本周迎來80年最嚴重暴雨，單在首爾巿已釀成6人死亡，其中因雨水倒灌「半地下」民居導致死亡，首爾巿政府連忙推出補救措施，誓取代這些「上流寄生族」的地下蝸居。但半地下家庭多達數十萬，說要杜絕半地下住宅又談何容易？



「聽到鄰居家也關著人，急忙想和2樓30多歲的男性拆開鄰居家的窗戶…… 可窗戶已經被水淹沒，因為水壓太大，窗戶根本打不開。如果再多一個人的話，應該能救出來的……我第一次知道水原來這麼可怕。」 52歲首爾冠岳區新林洞居民全藝成（音譯）對《韓民族日報》說，在８日晚暴雨來襲時沒來得及救出鄰居，當天他接到家中女兒的電話，說雨水倒灌家中，慌忙趕回家中救人，打破半地下室的窗子，他三名20多歲的女兒才活過來。

全藝成隔壁的一對40多歲的姊妹及其中一人的13歲女兒，被消防員破窗救出時均已死亡。同一晚，在銅雀區上道洞，一名50多歲女性也被困在半地下室淹死。在兩宗致命倒灌事件中，由於周邊嚴重積水、水壓下難以破門的原因，消防員救人時都非常困難。有鄰居亦憶述，水淹速度甚快，由半地下室出入口灌入宅內的整個過程只有10-15分鐘。另有居住在首爾瑞草區的居民柳某指：「當時下雨不到30分鐘全屋就浸滿了水，聽到丈夫大聲喊『快出來』，只來得及自己出去。」

暴雨及嚴重水浸後，首爾一個巿場一片狼藉。（Getty）

急就章的住宅整改

慘劇發生後，首爾巿政府周三（10日）就馬上宣布推出「半地下住宅整改制度」，誓逐步淘汰半地下室，官員透露，首爾將不會發放興建此類房屋的批文，全面禁止把地下和半地下室改為住宅用途。政府將給予此類公寓的業主20年的時間，將半地下室改換為非住宅用途，例如倉庫或停車場。巿政府又將加強管理，禁止地下層住人，並支援現有的半地下室租戶搬到公共租賃房屋（現未有關於支援上的詳細內容）。

韓國這種半地下室，因奧斯卡最佳電影《上流寄生族》而披露於國際社會眼前。電影叫好叫座背後，這些蝸居的狀況卻未被正視，直至如今造成致命慘劇才開始推出方案。而且，水淹地下室的問題本根存在已久，然而政府及地方相關部門都一直忽視水災對半地下室的危險性。

《上流寄生族》電影末段，講述一場暴雨淹浸主角一家的半地下室，眾人趕回家中收拾家當。（電影劇照）

每100戶就有６戶「半地下」

2010年颱風「圓規」來襲，導致當時首爾市大部分半地下室被水淹，當局出台了禁止在低窪地區新建居住用的半地下室的規定。不過，10年過去，2020年統計廳人口普查資料顯示單在首爾巿，仍生活在半地下室的便有20多萬戶家庭，按照平均每戶1.9人計算，相當於62萬多人住在半地下室，而全國範圍估計更多達32.7萬戶。這亦意味在夏天的颱風及暴雨季節，數十萬韓國人便身處家中受水淹的險境。

韓國國土研究院2020年在《電影上流寄生族描繪的地下室居住實態與政策啟示》報告中寫道，首都圈扎堆存在半地下住宅，主要是城巿因為居住費用太高。報告的撰寫人、韓國都市研究所長崔恩英（音譯）形容「半地下住宅是貧窮家庭的最後堡壘」。近三成首爾半地下室的住戶都基礎生活保障金的領取戶，首爾家庭之中每100戶就有6戶過着「半地下生活」。

悲情社會代名詞

首爾樓價高企，貪窮階層居住環境惡劣，跟香港劏房戶一樣不相伯仲。韓國的半地下室、屋塔房（天台屋）和考試院（為考生備試而設的廉租房）這三大窮人居所合稱為「地屋考」，當中以半地下室最為惡劣，外國媒體都開始以「Banjiha（半地下）」來形容這類韓國房屋，成為另一個悲情社會代名詞。事實上，半地下室通風不良及經常進水等問題，早已被認定不適合人居住：來自馬路的噪音及灰塵、潮濕不透氣、蚊蟲為患，以至街外隨地小便的臭味，令半地下室居民不得不經常關上窗戶。

《上流寄生族》電影中那場暴雨，主角一家房子全淹、廁所水倒灌、家當飄浮於水中的畫面雖似誇張，卻是韓國數十萬戶居民的真實寫照。巿政府雖說出台政策杜絕半地下室，但竟給予長達20年的緩衝期予業主改變地下室用途，這形同放生業主；數十萬半地下戶的住房需要又如何滿足？如何支援他們搬遷？這些皆未有答案。

事故發生4個多小時前，喪命的13歲女孩發給住院的奶奶的短訊曝光，讓不少民眾心酸。「奶奶要在醫院散散步，記得吃飯，保重身體。我祈禱了很久，所以您不要擔心，放心地住院吧。」在極端天氣越見頻繁的今天，居民面臨水災等致命氣候威脅已越來越嚴重，只能祈求悲劇別發生？