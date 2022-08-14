美國航母列根號近日再度南下　現位處台北以東水域

中國智庫「南海戰略態勢感知」在微博發文稱，美國航母列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯作里根號或雷根號）近日再次南下，已航行至台北以東海域。



南海戰略態勢感知發文稱，綜合遙感衛星影像和艦載機軌跡，列根號8月12日前後再次南下，來到13日中午，它在兩天時間已向西南方向轉進了約500海里，目前在沖繩以南海域。

文中稱，近日颱風「米雷」（Meari）肆虐日本本島以南海域及本州島，列根號或有避風之考量。

美國數名高官近日多次高調表示，「要在未來幾週內派遣軍艦和飛機穿越台灣海峽」，列根號航母打擊群有可能是為了策應這些任務或保持威懾態勢，儘管航母不太可能直接參與這樣的行動。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）8月2日至3日訪台後，中國稱美國此舉侵犯主權，在她離開後以大規模軍演實行警告與反制。與此同時，外界關注美軍航母的動向，以及它們與中國海軍的互動情況。

美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）及其打擊群11日返回美國。艦長鮑恩施密特鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）透露，在南海航行期間曾被解放軍艦尾隨，兩軍飛機也有互動。