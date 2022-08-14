美國航空母艦林肯號艦長：被解放軍艦南海尾隨 兩軍戰機有互動
撰文：ETtoday
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美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及其大多數打擊群11日抵美，結束橫跨太平洋、航程約6.2萬英里的印太海域部署行動。林肯號航母艦長鮑恩施密特（Bauernschmidt）透露，在南海巡航期間，有被解放軍艦尾隨，兩軍飛機也有互動。
USNI News報道，林肯號這次的印太部署約7個月，首度搭載美國海軍陸戰隊F-35閃電II隱形戰鬥機，展開為期7個月的任務，進行多場聯合任務與演習。美方表示，這是美國展現對印太地區夥伴與盟友的承諾，支持區域內的國家及其國際權利。
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美國第一位女性航母艦長、林肯號艦長鮑恩施密特透露，在南海巡航期間，解放軍艦不時尾隨在後，在部分飛行操作中，雙方飛機也進行互動，但每次互動過程均保持安全與專業。她也說明，這些與解放軍艦的互動主要發生在演習期間或常規任務中，因為林肯號並未進行任何航行自由行動。
報道指出，林肯號7個月的部署任務中，有5個月待在第七艦隊責任區域活動，而艦載機聯隊的222天部署期間，總計飛行時間為2萬6919個小時。林肯號11日上午停靠在加州科羅納多北島海軍航空站的泊位，打擊群的其他多艘艦艇也已經返回各自的母港。
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