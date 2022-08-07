佩洛西訪完台怎麼辦？　中美博弈的長期預測

撰文：外部來稿
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編按：美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不理中國大陸反對訪問台灣，引發中方強調回應，連日於台海進行圍島式軍演。毫無疑問，此行已對於台海局勢、中美關係都將帶來負面衝擊。怎麼有效應對這件事，化解危機，考驗着當下中國大陸、台灣和美國。
對於中國大陸而言，不論對美工作還是對台工作，都應該服務於國家發展大局，即近代以來無數中國人付出數不清的心血、汗水、智慧所孜孜以求的民族復興、國家崛起、人民過上美好生活。在回應佩洛西訪台的事情上，中國的上策是既能堅守台灣問題的底線，有效化解風波，又不影響中國國家發展大局和當下最重要的事情。

來源：公眾號「中美學者智庫」

未來二十年，中美關係的主旋律就是美國對中國的全面打壓和遏制。美國的遏制戰略並非國家主義和自由市場的道路之爭，也無關兩國的意識形態，就是單純的老大對有威脅的老二的打壓。

英美的一貫傳統就是要師出有名、要有道德高點。所謂中國的南海擴張、一帶一路、知識產權問題、貿易保護問題，貿易順差問題，不過是為師出有名找的藉口而已。就算中國真的實施了零關稅零壁壘零補貼，美國照樣會繼續遏制中國。

美國前總統特朗普（Donald Trump）說中國每年從美國偷走幾千億美元。很多人看了很委屈，解釋中國貿易順差幾千億美元並不是中國從美國賺得利潤，美國人也拿了貨物嘛，而且大部分利潤是美國企業賺走了。

其實根本不用解釋，貿易順差只是個為了打你而找的一個藉口而已。美國現在認為中國是競爭者，是對手，甚至是敵人，而不是什麼夫妻。不認清這個事實，掩耳盜鈴是沒有意義的。

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美國聯邦眾議院議長佩洛西（左）8月3日在台灣「總統府」拜見蔡英文（右），佩洛西說，這次訪團來到台灣，向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。（台灣「總統府」）

以史為鑑，可以知興亡。二戰美國確立了全球霸權地位後，出現了兩個挑戰者，一個是蘇聯，在國力軍事上挑戰美國，第二個是日本，經濟上挑戰美國。蘇聯在頂峰時GDP大概接近美國的一半。蘇聯在經濟上從來沒有對美國構成威脅，但是軍事和政治上與美國分庭抗禮，綜合國力應該達到了美國的60-70%。

日本經濟上最高峰GDP達到了美國的70%左右，人均GDP超過美國，但軍事政治上完全依附於美國，大概國力頂多達到美國的50%。蘇聯被美國全面遏制，而日本經濟也遭到了美國的打壓。

最終的結果呢？蘇聯分裂成了15個國家，最大一個俄羅斯的經濟不到美國的10%，綜合國力估計頂多也就是美國的20%了。日本GDP從美國的70%下降到美國的四分之一，人均GDP從美國的150%下降到了65%，經濟上已經完全無法與美國抗衡。

匹夫無罪，懷璧其罪。就算沒有造反的行動，甚至沒有造反的想法，只要有造反的實力，這一點就足夠讓君王處死一員大將了。中國的GDP達到了美國的60%，主要工業產品的產量也超過了美國，綜合國力應該已經達到了美國的60%，增長速度也高於美國。這個實力已經無法韜光養晦了，美國從2012年開始就已經採取了遏制政策。

所謂意識形態、所謂知識產權貿易順差，都是藉口，即使中國完全接受美國的所有要求，長期的遏制也不會改變。

美國總統拜登7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。(AP Photo/Susan Walsh)

什麼情況下美國能放棄對中國的遏制。歷史已經給了很清楚的答案。第一個例子是日本，是一個全面接受美國要求，甘於做「聽話小弟」，放棄國家部分主權的例子。在日本的GDP下降到美國的三分之一以下後，美國基本放下了戒心，放棄了對日本經濟的打壓。

這對中國意味着什麼，就是中國的GDP不但不能增長了，還得在現有基礎上砍掉一半，美國才會放鬆對你的絞索。中國人口是美國的四倍，如果GDP總量下降到美國的三分之一，意味着人均GDP在現有基礎上下降一半，人均GDP只有美國的8%。

在美國打壓日本的工作中，日本的人均GDP相對美國比例，就是砍掉了一半。每個人的收入直接減半，這點應該99%的國人都很難接受這個結果吧。日本人看不到希望了。有美國壓在頭上，經濟增長了被美國收拾，只有低頭，把經濟降下來，不對美國構成威脅，才有生存空間。

一個國家沒有了希望，誰還願意努力呢。

第二個例子是蘇聯，蘇聯選擇了對抗。對抗的結果是國家分裂成十幾個，但美國還是沒有放鬆對俄羅斯的戒心。十幾個國家中三個加入了昔日的敵人北約，老大俄羅斯和老二烏克蘭還兵戎相見，高加索的小弟還時不時的噁心一下俄羅斯。

有些人主張中國應該像歐盟一樣，分裂成十幾個國家，這樣單一國家實力變成美國的10%以下，美國就能放過你了，這也過分天真。就算中國分裂了，美國估計也得忽悠和中國各方和前蘇聯一樣打一場低烈度內戰，讓中國分裂各方像俄羅斯和烏克蘭那樣結成仇人，這樣才算放心。

中美之間的矛盾是不可調和的。中國如果願意做美國的小弟，也得像日本一樣，GDP至少砍掉一半。如果中國不願意做聽話的小弟，GDP砍掉一半，美國也不一定能放心。砍掉一半隻是2007年的中美GDP對比而已。也許只有中國分裂，內部結點仇，才能讓美國人放心吧。無論哪個結果，99%的中國人都是不可接受的。

遏制中國，是現在美國民主共和兩黨，朝野各界最大的共識。唯一的區別就是如何遏制。民主黨和總統奧巴馬（Barack Obama）當年是打算溫水煮青蛙，通過讓利合作，通過「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」（TPP）和 「跨大西洋貿易與投資夥伴協議」（TTIP）拉攏全世界所有國家一起圍堵中國。

這個政策看上去沒有現在特朗普的貿易戰這麼激烈，但其危險程度遠大於貿易戰。一旦TPP和TTIP成功，美國將把中國排除在世界市場之外，那時才真是四面楚歌。而特朗普的「美國優先」（America First）的戰略使美國盟友們不願意全心全意配合美國，給了中國難得的騰挪空間。

中國在世界上，幾乎是沒有盟友的。中國的人口超過了「七大工業國」（G7）人口的總和，13億人追求發達國家的生活標準，這對現有的發達國家來說，是一個噩夢，一定會動了他們的奶酪。無論歐洲還是日本，他們希望在貿易戰中佔一點便宜，也對美國有諸多不滿，但最終，如果要站隊，他們一定都會站在美國一邊。

中國和歐日的經濟上的競爭和矛盾，一點不比美國少。歐盟和日本希望能在中美之間獲得一點利益，但最終一定是站在美國一邊，中國希望連歐連日來牽制美國，完全不可能。

現在貿易談判的結果，無論成敗，都不會改變美國遏制中國的戰略。無論是讓步談成爭取時間，還是堅持原則不讓步，都是可以理解的。當年的中日關係可以給我們一個鏡鑑。馬關條約是不是該簽，這個見仁見智。

李鴻章不簽馬關條約可能後果更糟糕。但是，簽了馬關條約，並沒有讓日本放棄對中國後續五十年的緊逼和蠶食。簽不簽這個貿易協定，都不會影響美國未來二十年對中國的全面遏制和打壓。

未來二十年，大概率中國會面對整個西方世界聯盟的壓制，美國會更強硬，歐日會緩和一些，但壓制將是主旋律。美國的遏制，不是靠中國貿易讓步，不是靠中國向美國靠攏，不是靠按美國要求改變經濟體制能徹底解決的。這一點，中國人必須有充分的心理準備。

特朗普8 月6日在達拉斯舉行的保守派政治行動會議 (CPAC) 上發表講話，以「炒掉佩洛西，拯救美國」作標語。（AP）

前面寫的比較悲觀，好像像國歌中寫的，「中華民族又到了最危險的時候」。其實不至於。二十世紀六十年代中國同時懟美蘇兩個超級大國，也撐過來了。在核武器時代，兩個超級大國之間搞全民戰爭的可能性很低，只會出現政治遏制和經濟戰，西方國家美歐日大方向一致，但內部也有利益衝突。

促進貿易平衡、經濟體制改革、進一步推進開放，無法徹底解決美國的戒心和遏制。但是這些舉措可以分化西方國家，取得喘息空間。歐洲願意打壓一下中國，但徹底打垮中國並不符合他們的利益。

這場仗如抗日戰爭，是持久戰。中國不需要打贏，只要扛下來，美歐日自身的矛盾和問題，就會讓這場鬥爭無法持續。中國只要做好自己內部的事情，就不會輸。這場新冷戰，最終勝利者不是在戰場上，勝利屬於能改革解決自身內部問題的一方。

中國在未來二十年的鬥爭中，有什麼優勢，美國有什麼弱點？

關於未來二三十年中國如何應對美國的遏制，其實重新讀一讀主席當年寫的《論持久戰》就可以了，說說中國未來二十年的挑戰和應對。

《論持久戰》開篇就先批駁了兩個流行觀點，亡國論和速勝論。現在的貿易戰，不至於亡國，但流行的觀點也是失敗論和速勝論。

先說失敗論：失敗論的核心觀點是美國遠強於中國，中國必敗。失敗論者的論據也許沒錯，美國確實遠強於中國，但失敗論者提出了問題，但沒提出解決辦法。貿易戰必敗，那怎麼辦呢？全盤接受美方條件？接受了妥協了美國就不再遏制你了，就能把你當成盟友了。這實在太天真了。

美國的目標是消除中國對美國的競爭威脅，而不是什麼貿易保護和知識產權問題。貿易戰這一仗投降了，美國還會接着打你。抗戰中，中國丟了東北，日本就停止侵華了嗎？沒有，東北完了是華北，華北完了是華東。中國經濟不徹底垮掉，中國就還是美國的競爭對手，美國是不會停手的。

「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢。起視四境，而秦兵又至矣。」 以妥協求團結，則團結亡。

再說速勝論：速勝論者的觀點看起來很提氣，說什麼美國貿易戰損失遠大於中國。一打貿易戰美國就快不行了，經濟崩潰股市崩盤。美國股市跌了兩個點就興高采烈。

又說什麼歐洲日本對美國都很不滿，全世界要聯合起來對抗特朗普。歐洲政客發表一點批評美國的言論就如獲至寶，對歐洲多出幾倍的批評中國的言論視若不見。

速勝言論的危害有時候比失敗言論還大。相信速勝論的人，一旦在鬥爭的初期遭遇到了打擊和挫折，就很容易從速勝論一下轉變為失敗論者。中美鬥爭是力量的競賽。目前美國的力量遠強於中國，貿易戰的結果一定是中國損失遠大於美國。中國對美出口的大部分都是可替代產品，而美國對中國的出口，很多都是不可替代的。

當年的中日戰爭，中國的損失遠大於日本，現在的貿易戰，中國的損失一定也會遠大於美國，這個是100%的事實。

回到我們的核心問題。中美鬥爭，美國會勝利嗎？能成功遏制中國嗎？答案是不會，中國最終會贏，中國能速勝嗎？答案也是不會，這個鬥爭可能持續20-30年，是持久戰。

台海軍演：2022年8月4日，央視發布4日舉行軍演、發射導彈的畫面（CCTV via AP）。

中美的鬥爭為什麼是持久戰？最後勝利為什麼是中國的呢？根據在什麼地方呢？

先說說美國方面：

美國是全球唯一的霸權國家。美國的軍事實力，超過世界上所有其他國家之和。美國在高端技術領域具有壟斷性的優勢，全球幾乎所有的強國，都是美國的盟友，關鍵時刻一定會站在美國一邊。看似不可戰勝吧， 美國的弱點和問題在哪裏呢？

先讓我們回顧一下美國的經濟史。美國在二十世紀70年代，並沒有顯示出全球唯一霸主的力量。蘇聯處於鼎盛時期，全球擴張，美國經濟陷入滯脹。美國經濟持續增長和打垮蘇聯，都是起源於里根時代。

82年，道指1000點，2019年，道指25000點，漲了25倍，扣掉通脹，應該也有8倍左右。而普通美國人扣除通脹後的工資水平，從80年代到現在幾乎沒有明顯增長。股市的奇蹟和工資的停滯來源於什麼，和中國的開放是分不開的。

80年代，中國是一個勞動力嚴重過剩，勞動回報（工資）水平極低，資本和技術極度稀缺的國家。美國是一個勞動力不足，資本和技術過剩的國家。從最基本的經濟學原理就可以知道，兩個國家一旦互相開放，美國的勞動回報就會相對下降，資本和技術回報會迅速上升。

全球化特別是中國的開放，讓美國資本回報率大幅提高，帶來了股市的奇蹟，中國的勞動回報也大幅上升。82年到2019年，道指漲了25倍，中國人均收入按人民幣計價也漲了幾十倍。美國80年代以來的貧富差距擴大，中國的開放肯定是一個主要原因。

然而，經過三四十年的發展，中國的資本從極度稀缺也變得過剩了，導致美國的資本回報率也相應下降。這也是美國商界現在對中國不滿的原因所在，賺不到以前那麼多錢了。美國勞動者對中國肯定更是一肚子氣，把他們的困境歸結在中國的頭上。

美國的弱點是什麼呢？

第一是制度。美國政治家首先關注的是選票，而不是長期的國家戰略。特朗普打壓中國，首先也是為了選票，其次才是國家的戰略。目前，美國的所有人都同仇敵愾，勞動人民因為不漲工資而仇恨中國，資本家因為賺不到以前那麼多錢而仇恨中國。

但貿易戰打了一段時間後呢？資本逐利，即使在中國無利可圖，資本也不會把工廠搬回美國，而去越南，印度這樣的低成本國家。美國勞動者很快會發現即使沒有了中國的商品，他們還是不漲工資，反而物價還在上漲。他們的怒火就會轉移。

而美國的資本家也會發現，轉移到印度去也不一定能賺到更高的回報，遏制中國並不代表能賺到更多的錢，那時事情就會起變化。

第二是美國的極化政治。現在美國基本沒有人替中國說話了。但有些言論還是中國人喜歡聽的，比如說貿易戰會給美國造成很大損失，對中國卻不一定有效。媒體說這些，不是為了幫中國，而是為了反特朗普。

對於反特朗普派，只要特朗普支持的，我就一定要反對。我們看通俄門的報告，有一個很有意思的地方。俄羅斯去支持特朗普對付希拉里，並不是因為特朗普多親俄，也沒有得到什麼特朗普的承諾。而是認為，特朗普上台會加大美國兩黨的分裂和極端化，對俄羅斯有利。

俄羅斯沒法買通一個親俄總統，但俄羅斯可以努力幫特朗普當選，讓美國的政治更加極端化，加大兩黨和美國不同人群之間的矛盾。現在雖然反華是兩黨的共識，但是隨着貿易戰的進展，美國民主黨一定會攻擊特朗普的具體措施，不過也許主要的攻擊是攻擊特朗普對華不夠強硬。

特朗普上台導致美國政治極端化，這對俄羅斯還是對中國都是一件好事，如果特朗普能連任，更是一件好事。

第三是美國的人口組成的變化。2013年白人（非拉美裔）的新生兒數量已經低於50%。加州非拉美裔白人的人口比例已經低於50%。預計2040-50年間，全美的白人比例將低於50%。

這個比例本身不說明什麼問題，但美國的選票按族裔群裏的劃分是非常明顯的。拉美裔，黑人和亞裔對民主黨的支持比例遠高於共和黨。如果美國人口組成變化趨勢和各族裔人口的政治傾向不變，共和黨二十年後將永遠失去執政的可能。

為了避免這種情況，共和黨在移民問題上一定會更加嚴格堅定，但這個歷史潮流很難改變。

第四是美國的敵人。中國沒有盟友，但中國也沒有真正的你死我活的敵人。美國為了維護全球統治地位，力量不可避免的分散在多處，也四處樹敵。伊朗朝鮮，恐怖主義，都會牽制美國的力量。

911恐襲分散了美國的注意力，給了中國十年發展機會。未來，美國還可能會遇到新的敵人。

佩洛西訪台：圖為2022年8月2日，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）下榻的酒店門外，支持者拉起橫額。她在晚上2日晚10時43分在台北松山機場落機展開訪問行程。（AP）

《論持久戰》中 寫到日本雖強，但日本帝國主義是在沒落的狀態，中國雖弱，但中國是如日方升的國家。這句話也可以運用到目前的中美之爭。傳統自由資本主義在大蕭條中已經充分暴露了自身的問題。

二戰後，歐美對資本主義都進行了改良，歐洲的福利社會，美國也推進了勞工福利。在70年代，歐美的貧富差距都下降到了歷史最低。資本主義能打贏冷戰，和其二戰後的改革是分不開的。

自由資本主義在打贏冷戰後進入了巔峰。然而，最近十年，美國的自由資本主義和歐洲的福利資本主義，自身都碰到了各自的問題，今天，恐怕已經沒有人相信自由資本主義就是最終的社會組織形態，是歷史的終結了。

我們再說說中國：中國的優勢就簡單說兩句，全球最大的消費市場，全面的工業體系和供應鏈，良好訓練的勞動力。其他國家想在短期替代中國，絕非易事。中國是核國家，中美之間也不太可能真的發生熱戰。

美國希望遏制中國，但也不希望中國變成一個像伊朗這樣美國公開徹底的敵人。把一個超級核大國逼成敵人的代價太大。美國會打壓、挑釁、遏制，但不會真的軍事上出手戰爭。與中國軍事上開戰的損失是美國承受不起的。所以中國只需要熬，要等，挺過經濟的困難，不自己亂掉，就能等到成功的一天。

一個根本的不言而喻的事實是，中國的人口是美國的四倍。人和人都是差不多的，中國人的頭腦也不比美國人差。中國只要人均達到美國的一半，總體實力就可以遠超美國，打贏這場鬥爭。這個，並不是不可能的。

中國推行改革開放，經濟飛速發展，「共同富裕」才從政治口號變為可能。（Getty Images）

那這二三十年中國最大的風險是什麼呢？我們先引用毛澤東在論持久戰中的兩段話：

1）「亡國論」之沒有根據，俱如上述。但是另有許多人，並非亡國論者，他們是愛國志士，卻對時局懷抱甚深的憂慮。他們的問題有兩個：一是懼怕對日妥協，一是懷疑政治不能進步。這兩個可憂慮的問題在廣大的人們中間議論着，找不到解決的基點。」

2）「國內政治的改進，是和抗戰的堅持不能分離的。政治越改進，抗戰越能堅持；抗戰越堅持，政治就越能改進。但是基本上依賴於堅持抗戰。國民黨的各方面的不良現象是嚴重地存在着，這些不合理因素的歷史積累，使得廣大愛國志士發生很大的憂慮和煩悶。但是抗戰的經驗已經證明，十個月的中國人民的進步抵得上過去多少年的進步，並無使人悲觀的根據。」

中國的風險不是美國的打壓，也不是貿易戰，而是政治不能進步。而中美鬥爭，如果能和抗戰一樣，促進中國的政治進步，中國立利於不敗之地了。這裏的政治進步並不代表走美國道路，而是走中國道路，進一步的改革開放。

具體來說，中國面臨的第一個風險是保守停滯：

蘇聯的衰亡起始於勃列日涅夫時代，那個時代蘇聯處於鼎盛時期，軍費超過美國，與美國針鋒相對寸土必爭。但蘇聯的官僚體制和社會已經是一潭死水，大家都在混日子。沒有什麼爭論，也沒有什麼不同的聲音。

做過企業的人都知道，企業內部有牢騷，有反對意見，有鬥爭，不同部門之間互鬥搶資源，都很正常良性。如果一個企業每個人都你好我好大家好，沒人提意見沒人主動做事，天天混日子等下班，這個企業也就離完蛋不遠了。

過去三十年，中國的經濟奇蹟因為大家都不安分，政府不安分，企業家不安分，普通老百姓也不安分。每個人都在折騰。這是中國經濟活力的源泉。

現在已經有一些不太好的兆頭，很多人不願意做事，規避風險第一，規避風險，並不等於什麼都不要做。如果像蘇聯一樣陷入停滯僵化，中國將無法超越美國。執政者應繼續鼓勵企業家精神，鼓勵官員敢於做事冒風險，敢於折騰前進。

第二個風險是放棄開放：

中國過去的成功在於開放。開放不僅僅是對外開放，引入國外的資金和技術。更重要的是對內開放。以前國人只有體制內的一條路可走，開放給國人更多的機會，更多的道路。貿易戰和中美之爭會對中國的外貿、外資引進，技術引進造成巨大打擊。但越是打擊，越得堅定開放的路線。

未來二十年，中國一定會碰到經濟上的困難，但經濟上的困難是暫時的。只要繼續改革開放，往好的方向發展，不走回頭路就一定能看到曙光，中國就一定能贏。

中國未來二十年的策略是什麼，如何在鬥爭中取勝，我還是首先引用毛澤東在論持久戰中的一段話：

「問：在什麼條件下，中國能戰勝並消滅日本帝國主義的實力呢？

答：要有三個條件：第一是中國抗日統一戰線的完成；第二是國際抗日統一戰線的完成；第三是日本國內人民和日本殖民地人民的革命運動的興起。就中國人民的立場來說，三個條件中，中國人民的大聯合是主要的。」

這三個條件，同樣可以適用於今天的中美之爭。翻譯到現在這個時代，中國打贏中美之爭，有三個條件：

1. 中國內部的保持團結和統一；

2. 團結國際一切可以團結的力量，打破西方聯合對華壓制；

3. 美國內部矛盾的進一步激化和經濟停滯。

三個條件，首先是中國內部的團結和統一。這個團結，應要像抗戰的統一戰線一樣，團結絕大多數人。一切把中國利益放在美國利益之前的人，都是執政者可以團結甚至可以信任的對象。

這些人中，有的支持政府，有的牢騷滿腹，有的反對政府。但都無所謂，只要把中國利益放在美國之前的都是團結甚至信任的對象。對他們的言論，無論多麼刺耳，都應該說服辯論，而不是一味封堵。

對內執政者要有寬鬆開放的心態，而且是越困難越應該自信。中國人民的天性是越困難越團結。執政者要相信人民的覺悟，要有絕大多數人民會支持自己的自信，要有對自己所走道路的自信，要有能在自由辯論中爭得民心的自信。

執政者不應該被雜音干擾，更不應該去消滅發出雜音的人。在言論上要不懼怕進一步開放，堅定走自己的路，讓別人說去吧。

第二個是反擊對華的聯合壓制。

具體來說，首先是維護和美國鬥而不破的關係。可以鬥爭，但不能徹底撕破臉，不能變成熱戰，不能咄咄逼人，不要激怒美國。中國要保持受害者和防禦者的地位。在這二十年中，美國會各種挑釁中國。包括貿易戰、技術封鎖、南海登島、鼓動甚至承認台獨都有可能發生。中國要能忍受這種挑釁，堅決鬥爭，但鬥而不破。

8月5日，遊客在中國福建省平潭68海里的風景名勝區留影，這裏是中國大陸離台灣島最近的地點。（AP）

台灣島是不可能搬走的，時間站在我們一邊。中國如果比美國更強大，台灣一定會統一回來。如果中國垮了，也會失去台灣。做好自己的事情，國力超過美國，比武力解決更重要。

其次，要堅定的繼續開放，降低關稅，降低壁壘。籠絡歐洲和日本。如果中美開戰，需要站隊，歐洲和日本一定站在美國一邊。但是如果中美是鬥而不破的關係，歐洲和日本都有自己的利益，會設法利用中美之爭獲取自身利益，並不會完全站在美國一邊。如果特朗普的美國第一的政策能延續，歐洲和日本和美國的裂痕會繼續擴大。

第三，對美鬥爭，不需要針鋒相對，要你打你的，我打我的。不爭一時意氣，不爭一城一地。

比如波音的飛機不買了，買空客，美國大豆不買了買巴西的。加個500-1000億美元的關稅也就夠了。不爭一城一地，以我為主。這樣也有利於中國爭取更多的國際支持。

剩下就是等，扛。看誰能忍，誰能扛。兩國都有很大的結構問題，最終兩國之爭的勝負，都在各自內部，誰能改革進步解決自身問題，誰就是贏家。美國的問題，實際上比中國更難解決。

最後一句話，對中國的信心來自於對中國人的信心。一個中國人不比一個美國人差，全世界最勤奮的民族，聰明智慧絕對是世界前三。一個中國人完全能夠創造一個美國人三分之一到一半的人均GDP，中國的經濟總量一定能超過美國。

本文獲授權轉載自公眾號「中美學者智庫」，不代表香港01立場。

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