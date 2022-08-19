柬埔寨詐騙｜睹同事遭電擊嚇到辭職　馬來西亞男憶述驚險逃難經過

當初被社交媒體「一萬令吉月薪」（約港幣17,500元）高薪招聘廣告所吸引，而被誘騙到柬埔寨從事詐騙活動的一名「豬仔」說，在柬埔寨時每天工作時間長達16個小時，並且其實每月只能拿到300美金（約港幣2,400元）的工資。



28歲馮姓男子8月19日在馬華公共投訴局主任拿督斯里張天賜的內政部事務諮詢顧問拿督黃啟棟、馬華吉打州公共投訴局主任戴義耀及馬華市中支會署理主席尤冠凱陪同下召開新聞發布會，講述他被誘騙到柬埔寨當「豬仔」經歷。

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馮先生說，原本他是在檳州（檳城）從事美髮師工作，因受冠病疫情及行管令影響，收入不穩定，轉行從事外賣食物工作。

去年他在瀏覽Facebook時，看到高新招聘到柬埔寨工作的廣告，被每月薪水一萬令吉所吸引。

他與Facebook「朋友」多個月接洽之後，在去年8月12日飛往柬埔寨。

他說，有關辦理簽證、資料及飛往柬埔寨機票皆由該公司負責，而他只是去向有關當局申請出國證。

他指抵達柬埔寨金邊後，有專車載送他到西哈諾西港，路程約4小時至5小時。

他抵達西哈諾西港後，他被帶到以賭場為主的建築物，大門還有4至5個人駐守。

他說，一開始是從事行政翻譯工作，後來因被指不配合工作，換去當「業務員」。

「我被公司指示向台灣、新加坡、大馬、歐美等地區的人設虛擬貨幣投資騙局。」

他敘述，當時每天工作時間長16個小時，工作期間都是用公司所提供手機，而每個星期只可以使用2次自己的手機與家人聯繫。

「公司還設下『金額』關鍵績效指標（KPI）。達標者可以休息1天，期間公司不斷找藉口扣除工資，因此，我每月只能拿到300美金的工資。」

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他說，他在當地第6個月後，期間因目睹有人出錯被體罰，還被電擊棒電擊，深感害怕，於是向公司提出離職，要回到大馬。

「但公司卻以必須工作滿9個月，後來更換成2年才可以離職。並且，要離職必須要繳付一筆7000美金（約港幣55,000元）。」

期間他多次求助家人，家人湊到錢繳付該筆金額後，他拿回自己的身份證及護照，從不法集團手中逃到柬埔寨金邊。

由於擔心對方找到他的落腳處，他多次更換酒店住。由於護照過期，逾期停留當地須交付罰款3000美金（約港幣24,000元）。

最終其家人求助馬來西亞律師藍研綪，湊到該筆罰款，而其母親也向尤冠凱、黃啟棟、張天賜等求助。

他們隨後聯絡有關當局，處理及安排他回國事宜，之後他是在8月12日安全回到大馬。

另一方面，黃啟棟促請要到海外工作的青年，別輕易相信網絡應徵在他國高新聘請，無需要學歷有過萬薪水廣告。

「那怕是朋友介紹邀請過去，都要三思而行，否則後悔莫及。」

他也說，在海外工作、旅行觀光或深造的人，可以在出發前上網查詢大使館或最靠近的領事館報到。

「萬一發生事故，大使館或領事館會給予協助。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：原以为到柬埔寨工作月薪过万 “猪仔”实领1300悔不当初】