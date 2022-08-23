柬埔寨詐騙｜台灣女子被拐後機智逃脫　協助救出8名同路人

東南亞國家頻頻傳出詐騙案，受害者遍佈中國大陸、台灣、香港、越南等人，部份人甚至被迫從事電訊詐騙活動。英媒8月23日稱，一名年輕台灣女子被拐至柬埔寨後機智地逃脫，她回到台灣後協助救出8名同路人。



《衛報》訪問了台灣女子羽棠（Yu Tang，音譯），據她表示，騙徒4月時透過Facebook接觸她，說服她到海外為網絡遊戲或賭博業的客服中心工作。羽棠答應後，飛往柬埔寨金邊機場。一些自稱是旅行社職員、但看起來像是黑幫成員的人以協助獲取電話卡為由，收走她和其他求職者的護照，之後便沒有歸還。

羽棠和其他求職者之後被帶到柬埔寨西哈努克城（Sihanoukville，簡稱西港），他們被迫透過電話進行詐騙活動。他們被告知若想回家，就須招募其他人來柬埔寨頂替他們，以此支付1.7萬美元（約13.2萬港元）換取自由。據羽棠所指，有一名男子嘗試反抗時被毆打至昏迷不醒，又遭電擊，他目前仍被台灣列為失蹤人士。

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聯絡政界人士辦公室求救

羽棠目睹騙徒的可怕行為後，努力想方法逃走。她說：「我知道如果我想求救，我需要一張電話卡。」她後來成功獲取一張電話卡，於是立即開始上網研究犯罪集團的人口販賣行動。報道未有指出她如何得到電話卡。

她最後找到當地政治界人士辦公室的資料，並透過Facebook聯絡那辦公室。警方和軍官翌日到她被囚禁的地方接走她，犯罪集團成員提出向軍警提供金錢，希望他們「假裝什麼都沒發生」，對方拒絕。

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回台後協助救其他受害者

在政治界人士和軍警的協助下，羽棠回到台灣。現時常有受害者或疑似受害者的家屬、以及警方成員與她聯絡，要求她提供資料、協助救出更多被禁錮人士。她表示，她已協助8人回到台灣。

羽棠指，她相信仍被困在柬埔寨的台灣人比政府確認的人數更多，因為單是在她被關押的辦公室內，已最少另有50名受害人，而該地區內有很多類似的建築物。