柬埔寨詐騙｜賭場員工跳河逃走案蛇頭落網　供稱：拐一人賺33港元

柬埔寨接近柬越邊境一個賭場8月18日傳出42名越南籍員工集體逃跑，安江省警方逮捕兩名從事人口販運的疑犯。他們發現這2名男女都是越南人，專門負責誘騙越南公民到柬埔寨工作。



42名越南籍男女18日逃離柬埔寨的金鳳娛樂城，跳河遊回對岸的越南，其中一名16歲青年不幸溺斃，另1人被賭場人員抓回。

越通社22日報道，警方20日捕獲涉案的2名蛇頭，以「組織他人非法出境」的違法行為為由，起訴和拘留2名男女黎文名和阮氏麗。

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報道指，安江省警方經初步調查後，確定除了非法組織上述40人中的6人出境外，阮氏麗和黎文名已多次組織越南公民非法出境，成功將多名「豬仔」非法轉移到賭場工作。

疑犯供稱，根據協議，每將一個人成功帶往柬埔寨，阮氏麗和黎文名就可獲得10萬越南盾（約33港元）的報酬。

已逃回國的40名越南男女稱，蛇頭安排他們通過非法管道入境柬埔寨。抵柬後，他們在富世賭場（Casino Rich World）工作，該賭場後易名為金鳳娛樂城。由於過度勞累、沒有工資和休假，他們決定衝出賭場，越境逃回越南。