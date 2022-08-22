柬埔寨詐騙｜賭場員工跳河逃走：被逼扮越南妹騙人　不達標下場慘

柬埔寨接近柬越邊境一個名為金鳳娛樂城的賭場，8月18日傳出42名越南籍員工集體逃跑，其中1人不幸溺斃。馬來西亞媒體22日引述一名已逃回越南的男子稱，自己是被鄰居朋友欺騙賣「豬仔」到上述賭場工作，更被迫扮作是女性騙人增值，不達標的話更會被電暈。



馬媒《中國報》22日報道，逃回越南的25歲海先生表示，他的鄰居來到他家，邀請他前往柬埔寨做一份「高薪輕鬆」的工作，於是聽從鄰居的安排，抵埗後才知道是受騙了。

海先生被賣到柬埔寨4個月，賭場一開始要求他們這些「豬仔」利用社交網站的愛情軟件，勾引和欺騙越南人為軟件增值，因此他需要假裝成女性，因為「獵物」相信他是越南女孩後，就會更容易上當。

據他所指，賭場設定的目標是5天內要達到1500萬越南盾（約5,049港元），或每月3億至4億越南盾（約10萬至13萬港元），達標的人下個月就會安全；未達標的人，則每5天會被扣除50至100美元（約392至784港元）。

一名同樣被騙到柬埔寨的海先生朋友指：「如果我不達標，（賭場）就會電擊我的手腳很多次，他們強迫我坐在椅子上，然後被電到昏厥才停止。」

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20歲的Diep 8月19日向「越南快訊」（VnExpress）指出，她與丈夫被騙到柬埔寨工作4個月，形容「這簡直是地獄。」Diep稱，他們在Facebook上尋找招聘廣告，找到一份承諾每月薪金2500萬越南盾（約8,419港元）、坐冷氣房做電腦工作的招聘廣告。這筆錢是他們上一份工作的四倍，於是決定應徵到柬埔寨工作。

在第一個月，Diep被指示在網上使用虛假帳戶來誘騙人們將錢投入約會遊戲。她曾向賭場說她在騙人，「但如果我不這樣做，我會被毆打，我的生命將處於危險之中。」

她被要求每月賺取3億越南盾（約10萬港元），在幾個月內未能達標的話，她被警告將被送往「電刑室」。這迫使她每天工作14小時，累得她每天回到房間只想睡覺。