俄烏戰爭半周年｜英專家解釋：戰爭將走向何方　普京到底想要什麼

俄烏戰爭爆發6個月，至今未有止息跡象。西方世界對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動這場戰爭的動機，西方至今仍存在廣泛意見分歧。

著名英國記者，肖特（Philip Short）在英國《衛報》撰文指出，人們需要弄懂普京決定入侵烏克蘭的原因及想實現的目標，才可以確定戰爭的勝負及可能的結局。



肖特在文在指出，所有戰爭都一樣，衝突將在某個時間點結束。地理現實注定烏克蘭和俄羅斯要成為鄰居，這一點不會改變。他們終將不得不找到權宜的妥協，恢復和平生活。這也適用於歐洲和俄羅斯，儘管可能需要幾十年才能復修受損的關係。

既然如此，為什麼普京甘願冒風險，投入如此多資源開戰？起初有人說他精神錯亂，英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）就說他是個「瘋子」。普京坐在一張6公尺長桌子的一端向另一端的國防首長們講話，但隨後不久，同一批官員又坐在他身邊。

圖為8月14日，塞爾維亞一個反普京的大型壁畫。（AP）

長桌子是一種戲劇性的演出，這是普京版尼克遜的「瘋子理論」，目的是要讓對手認為他不理性，可以讓一切都成為可能，包括發動核戰爭。

西方官員會稱，普亭對俄羅斯旁邊出現民主的烏克蘭感到恐懼，因為這會讓俄羅斯人見識到他們也可以過着不同的生活，威脅到普京的權力基礎。表面上看這是合理的，普京確實對2003年起在前蘇聯集團國家出現一系列「顏色革命」感到厭惡。

但烏克蘭被作為典範的吸引力有限，烏克蘭貪腐嚴重，法治差劣，億萬富豪寡頭有着不成比例的權力。若情況真的有所改變，俄羅斯知識分子可能會注意到，但習慣接受俄羅斯國家宣傳的大多數人來說，根本不會在乎。

普京的真正目的

西方也把俄羅斯入侵烏克蘭直截了當地描繪成帝國主義的土地掠奪，普京曾自比彼得大帝，被認為他是想恢復俄羅斯帝國，又或是蘇聯。有人認為烏克蘭只是第一步，一位前瑞典部長曾說過，幾年後如果愛沙尼亞和拉脫維亞遭入侵，他不會感到驚訝。

普京曾將蘇聯的解體稱為「20 世紀最大的地緣政治災難」，但他也說過「任何想看到蘇聯被重建的人都沒有大腦。」撇開俄羅斯軍隊很難在烏克蘭取得微不足道的成功這一事實不談，對波羅的海國家或波蘭發動攻擊，將會讓俄羅斯與北約發生直接衝突，這是莫斯科和西方最不希望發生的。

圖為6月12日，烏克蘭南部城市馬里烏波爾，港口正被俄軍把守着。（AP）

肖特認為，普京入侵烏克蘭是出於其他考量。早在普京上台前，他便一直關注烏克蘭，在1994年他擔任聖彼得堡副市長時，曾對克里米亞被納入烏克蘭表達憤慨。他告訴一名法國外交官：「是俄羅斯從土耳其人手裡贏得克里米亞。」俄羅斯在18世紀擊敗鄂圖曼帝國。

但2008年北約峰會有人提及烏克蘭應該成為北約成員，令普京態度丕變。

時任美國駐莫斯科大使伯恩斯（Bill Burns）當年發電報給白宮，稱烏克蘭加入北約會是俄羅斯最大的一條紅線，即使普京的批評者，也認為這是對俄羅斯利益的直接挑戰，俄羅斯必定有所回應。後來歷屆美國政府都無視伯恩斯警告，而普京確實作出了回應：在2014年併吞克里米亞，然後在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）煽動分離分子叛亂，並在今年2月揮軍入侵烏克蘭。

北約擴大只是冰山一角。在普京掌權的20年，也累積許多對西方的不滿。他本曾讓西方領袖留下不錯印象，在911事件後俄羅斯支持美國反恐，但今天卻漸漸變成一個無情的對手，深信美國及其盟國將會屈服。

西方政客認為這是偏執狂，但關鍵不在於西方的意圖，而是克里姆林宮如何解讀。普京的目標不僅是要讓基輔政權中立，更重要的是要表明北約無力阻止他。

肖特指出，莫斯科不必取得很大進展，普京便能宣告勝利，他只要控制整個頓巴斯和通往克里米亞的橋樑就足夠了。他當然希望要更多，如占領敖德薩（Odesa）和黑海沿岸，這會讓烏克蘭淪為附庸國。但即使沒那麼大的斬獲，也將顯示美國力量的局限性。

蕭特指出，烏克蘭戰爭並不是孤立發生的。當俄羅斯在歐洲挑戰美國主導的安全秩序時，中國也正在亞洲挑戰這一秩序。地緣政治轉型已經開始，其結果可能幾十年內都不會完全顯現。但過去30年統治世界的冷戰後秩序正在終結，從它的消亡開始，新的權力平衡將會出現。