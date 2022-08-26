珍珠奶茶熱潮全球化？過江龍「西征」擁躉超愛喝　狂熱到自己開店

台灣的珍珠奶茶躍上國際，從美國到中東都能看到台灣手搖飲品牌，業者觀察美國市場的消費者，特別喜歡珍珠、椰果，這種有咀嚼感配料的飲品，至於南韓消費者，最熱愛的品項是黑糖珍奶，但是也能接受芋頭這樣的台灣特色風味，珍奶全球化的時代來臨，來看我們的整理報導。



走進美國這間手搖飲專賣店，從店員搖飲料的姿勢，到撈起來這一顆顆發亮的珍珠配料，一看就很有台灣味，台灣品牌歇腳亭以Sharetea的名字進軍美國市場，2013年第一間店開在北加州聖馬刁，到今年2022年，已經在全美開設140間分店。

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Sharetea美國加盟主Kim：「我先生和我決定加盟經營Sharetea，因為我們一直以來都很喜歡Sharetea，每次我們買Sharetea來喝，品質都很穩定、服務也很棒，所以我們聯繫了總部，我在2019年開店，接着新冠疫情來襲，在新冠疫情期間，我們生意非常繁忙。」

Sharetea在美國以加盟壯大，黑紅顏色的logo附註Taiwan，許多美國民眾都着迷於獨特的台灣風味。

有人指：「我每周來這間Sharetea大約4次，烏龍奶茶是我最喜歡的飲料」，也有人說：「我最喜歡的飲料是愛玉凍奇異果茶。」

歇腳亭公關發言人侯升偉：「我們在美國有140間門市，發現很多美國人不是只喝咖啡，現在變成每天喝一杯茶，尤其是裏面有珍珠、椰果、愛玉，這種咀嚼感配料的飲品，特別受到歡迎。」

美國是台灣珍奶進軍海外的主流市場，另一間手搖品牌快樂檸檬，去年砸下50萬台幣，在紐約時報廣場電視牆大打廣告，趁當地逐漸擺脫疫情陰霾，消費復甦積極展店。

雅茗-KY投資長陳聖中：「大概從（2021年）4月、5月、6月，（在美國）平均一家手搖飲的店，大概都可以做到10萬美金的營業額。」

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鏡頭轉到德國柏林，台灣品牌Comebuy門口大排長龍，排隊的不只亞洲臉孔，也有許多歐洲民眾，台灣珍奶風靡全球，Sharetea搶先同行在中東佈局，今年8月進軍產油大國科威特一口氣開兩間門市，成為科威特第一間台灣手搖飲品牌，歐美之外，鄰近的亞洲當然也是兵家必爭之地。

招牌和杯身有着鹿角圖案，這是台灣品牌鹿角巷在南韓首爾的分店，南韓音樂人文珽逅特地拍片介紹，味道和南韓飲品有甚麼不一樣。

南韓音樂人文珽逅：「珍珠非常Q，也非常地軟，真的很滑嫩呢，超好喝的。」

在新冠疫情爆發前，許多南韓民眾到台灣旅遊，從此愛上台灣手搖飲，也造就台灣珍奶到南韓插旗的契機，像是春紀本家、珍煮丹，都前仆後繼到南韓開分店，至於南韓民眾最熟知的貢茶，生意好到開發了自助點餐機，要半糖還是少冰，都能自由選。

南韓音樂人文珽逅：「我點的這個芋頭珍奶，是我每次來韓國貢茶時都會喝的，但為了減肥，會把甜度調為無糖。」

台灣珍奶從本土出發，現在也開發出在地版本的不同口味，更能抓住外國消費者的心，珍奶全球化來臨，衍生出龐大商機。

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