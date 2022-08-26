日本富婆「引狼入室」家中離奇溺斃 他就是兇手 警憑這一點破案
撰文：聯合新聞網
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日本2021年7月曾發生一起兇殺案。一位名為高井直子的54歲女性富商，被發現陳屍在自宅浴室內。警方認定這是一起他殺事件，並認為直子的28歲養子高井凜涉嫌重大。如今案情水落石出，確認兇手確實就是這位男子，而犯案的動機則是為了詐領高額的保險金。
根據日本媒體《まいどなニュース》報道，這起案件是在2021年7月26日發生。當時到直子家中拜訪的親人，在浴室中發現直子的屍體。經過司法解剖，確認其死因為溺死。然而直子並沒有重大疾病，也沒有酒精或服用藥物的痕跡，雙手還有被綑綁及壓迫的痕跡，因此被警方斷定為他殺。
調查進一步發現，直子的養子凜曾向2家保險公司投保，並在事後共獲得了1億5000萬日幣（約相當於港幣860萬元）的保險金，因此察覺到不對勁，認為他有涉嫌的可能，果然最後發現他就是真兇。
報道指出，凜在2018年時曾任職於保險公司，並在當時結識了身為顧客的直子，兩人締結了養母養子的關係。然而凜卻在2021年辭去工作，並私自偽造文書，投保後殺害自己的養母直子。除了此案之外，他還曾因為信用卡詐欺而被逮捕過。
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