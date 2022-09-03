英國保守黨魁選舉｜辛偉誠係人生贏家？　仕途得意老婆有錢過女王

英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak）從政之路平步青雲，家庭也幸福美滿，如今更有機會成為一國之領導人，真可謂人生贏家。



辛偉誠簡歷

現年42歲的辛偉誠擁有亮麗的履歷，他畢業於英國牛津大學，在美國史丹福大學取得MBA，之後曾到高盛投資銀行任職分析師，又做過對沖基金合夥人，然後於2015年投身政界，曾任地方政府副部長、財政部首席秘書，並於2020年擔任財政大臣。

辛偉誠2015年在里士滿選區中勝選，進入議會。後來經歷地方政府副部長、財政部首席秘書、並於2020年擔任財政大臣。

圖為2022年7月21日，保守黨黨魁候選人辛偉誠抵達倫敦市中心威斯敏斯特，參加與保守黨議員協會舉行的集會活動。（AP）

政治承諾

辛偉誠承諾回歸傳統的保守經濟價值觀，這一立場被視為保守黨財務審慎，或回歸「緊縮經濟學」。與競爭對手前外相卓慧思（Liz Truss）的減稅不同，他表示現在即時減稅會加劇通貨膨脹，並批評卓慧思的減稅措施不切實際，「以借錢擺脫通貨膨脹只是童話。」

辛偉誠支持盧旺達安置計劃，並承諾成立警察專門小組，打擊兒童性剝削的犯罪團體。同時將為英國設定新法定目標，最遲在2045年實現能源獨立，並致力讓政府在2050年實現零排放目標，並向保守黨的綠營保證他將保護環境。

拜相挑戰

英媒指，辛偉誠要拜相面臨2大挑戰，包括外界對他提高英國稅收至數十年來最高水平的質疑，以及形象問題。

在英國受疫情影響封城期間，辛偉誠推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助並保就業，贏得掌聲。但在一次被問及通脹對生活影響時，以不正確比喻指他理解麵包價格上漲的問題，稱他「一家有不同種類的麵包」，被質疑不知人間疾苦。

在一段2001年英國廣播公司（BBC）播出的陳年記錄片中，辛偉誠當時受訪稱自己沒有工人階級朋友，亦遭人話柄。

他之前還因被拍攝到手持價值180英鎊咖啡杯，又或穿上一雙Prada鞋到建築工地而被指「離地」。

英國前財相辛偉誠7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

老婆有錢過英女王

辛偉誠與印度第2大IT公司印孚瑟斯有限公司（Infosys Limited）聯合創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）的女兒阿克沙塔（Akshata Murthy）育有2名女兒。

印孚瑟斯是第一間在華爾街上市的印度企業，現在價值約1,000億美元。阿克沙塔擁有印孚瑟斯0.91%股份，價值近10億美元，加上其他資產，她總淨資產為12億美元，比總資產為4.6億美元的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）還要多。

辛偉成一家四口2022年7月23日到格蘭瑟姆出席競選活動。（Getty）

阿克沙塔被指利用非定居身分（Non-Domicile）避稅引起爭議。她之前證實，在英國稅務方面，她沒有定居身份，即她持有印孚瑟斯股票的收益，不用在英國交稅。

調查機構YouGov助理總監英格利希（Patrick English）則認為，辛偉誠的冷漠形象導致他在選民中的受歡迎程度較低，但他在管理經濟方面的經驗，其實是可以幫助他扭轉局面，「無人向公眾獻上計劃，無人在說他們會如何解決問題...... 所以若他能做到這一點，他的形象問題就再也不重要了。」