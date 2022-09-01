美國機場恐怖意外　26歲女職員頭髮捲入行李輸送帶後傷重死亡

美國新奧爾良市（New Orleans）一個機場8月30日晚上發生恐怖奪命意外，26歲女職員湯普森（Jermani Thompson）搬運行李時頭髮意外捲入行李輸送帶，導致頭皮遭撕下，送醫後不治。



湯普森於新奧爾良路易斯阿姆斯特朗國際機場（Louis Armstrong New Orleans International Airport）的停機坪工作。

事發於8月30日晚上約10時，她正協助邊疆航空公司（Frontier Airlines）的航機卸載行李，但不幸的事情發生，她的頭髮捲入行李輸送帶後遭纏住，意外導致她頭皮遭撕下，嚴重受傷，她之後緊急送醫，惜回天乏力，送院後不久身亡。

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湯普森受僱於GAT航空地勤公司（GAT Airline Ground Support，暫譯），這間公司表示對事件感到心碎，正盡一切所能支援湯普森的家人與朋友。在事故發生後，邊疆航空公司也取消了8月31日早上一個航班。

這位26歲年輕女子生前曾是大學籃球隊員，在她過世後，不少親友、前隊友在網絡發文悼念她。