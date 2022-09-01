15萬顆番茄意外散落路面　公路瞬間變「血海」

美國北加州（California）載滿番茄的卡車與車輛相撞，意外擦撞高速公路的中央分隔島，導致超過15萬顆番茄散落地面，染紅整條公路，而壓爛的番茄、汽油和柏油路結合，讓公路像在「冰上行走一樣」，共有4輛車打滑發生意外，包括卡車司機有3人受輕傷，1人腿骨折住院。



綜合外媒報道，這輛載滿番茄的卡車於8月30日凌晨5點，在灣區城市瓦卡維爾（Vacaville）附近的80號高速公路西行車道上行駛，與其他車輛相撞打滑再撞上中央分隔島，劇烈碰撞讓卡車上3/4的番茄灑落在東行車道上。

美國北加州一條高速公路整地都是番茄。（Twitter / @JessMagdefrau）

加州公路巡警蒂赫斯特（Jason Tyhurst）指出，這輛卡車在州際公路上灑落約15萬顆番茄，因車輛來去，番茄被輾成黏稠狀，行車變得危險，共有4輛向東行駛的車輛打滑發生意外，包含卡車司機3人受輕傷，1人腿骨折送醫院。

蒂赫斯特說，「駕駛沒意識到番茄的汁液和果皮會有多滑」，壓爛的番茄、汽油和柏油路結合，就讓公路像在「冰上行走一樣」。東行車道在事故發生6小時後，已經重新開放行駛。

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