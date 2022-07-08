安倍晉三逝世｜槍手從背後悄悄靠近　左右張望　隨群眾拍手扮支持

撰文：聯合新聞網
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日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。（編按：直至香港時間下午5時03分，他搶救無效，傷重不治。）

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根據Twitter上曝光的影片，當安倍開始演說時不時向民眾鞠躬揮手致意，這段從安倍正前方拍攝的影片可以清晰見到41歲的山上徹也身穿灰色短袖上衣、戴着口罩站在安倍右後方，他不時環顧四周、還不時跟着現場民眾一起拍手，似乎在尋找合適的時機靠近安倍。

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先前報道指出，安倍是在演講到約1分52秒時從背後遭開2槍、擊中左胸。

奈良警方最初表示山上徹也使用的是霰彈槍，但後來已更改為手槍。目擊者接受採訪時表示「第一聲槍響後安倍並未停止講演，直到第二聲槍響他才倒地」。

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另一名目擊者透露山上徹也開火後將槍枝放在原地、面對警方上前壓制時也豪無抵抗。

路透報道，日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示「安倍的情況目前不明、仍在確認中」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

山上徹也刺殺安倍晉三的過程是怎樣的？

從曝光的影片清晰見到山上徹也戴口罩站在安倍右後方，不時環顧四周，還跟着現場民眾一起鼓掌。當安倍是在演講到約1分52秒時...詳細過程和現場影片請按這裡

山上徹也為了什麼原因要刺殺安倍晉三？

山上徹也說：我要殺他「不是對安倍政治信念的怨恨」，而是因為這些原因：詳情請看此

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