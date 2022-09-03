韓國開關｜旅客今起入境不用出示「新冠病毒陰性證明」

韓媒2日稱韓國政府2日公布，3日零時起不再要求入境旅客出示新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）陰性檢測結果證明，但繼續保持要求他們「入境一天內接受核酸檢測（PCR）」的規定。



韓聯社2日稱，此前規定是，所有入境人士必須持有入境前48個小時內發出的病毒核酸檢測陰性報告，或在前24小時內發出的快速抗原測試陰性報告。但今後不論他們從港口或機場入境、不論旅客來自哪一國家、是否已接種，都無需出示病毒檢測陰性結果證明。

防疫部門表示，維持入境後檢測措施旨在防止新冠新變異株輸入境內，廢除入境前檢測義務則綜合考慮全球疫情形勢和防疫措施。

疾病管理廳廳長白敬蘭8月31日在例行記者會上發布上述舉措後表示，境外疫情逐步趨穩，境內疫情也時隔9週呈現下降趨勢，且廢除提交陰性證明報告在全球範圍內漸成氣候，因此防疫部門做出相關決定。

韓國政府8月31日宣布，將由9月3日開始，取消目前對旅客入境前新型冠狀病毒肺炎核酸檢測的要求，全面開放入境。

韓國防疫部門7月24公布，25日起，入境人士進行核酸檢測的時限縮窄，由原本的72小時，減至24小時內。

韓國6月免除入境隔離的要求，國際航班增飛，又放寬防止病毒輸入的措施。