烏克蘭｜溫布頓網球錦標賽頒禁俄羅斯　美女選手不惜更改國籍

溫布頓網球錦標賽（AELTC，溫網）主辦單位在4月份宣佈，由於俄羅斯入侵烏克蘭，將禁止俄羅斯和白俄羅斯的球員參加今年的比賽，不過現在有一名29歲的雙打選手扎拉米澤（Natela Dzalamidze），她為了參加溫網已經更改國籍為格魯吉亞籍，將於6月27日和搭檔參加女雙比賽。



英媒《泰晤士報》報道，溫布頓網球錦標賽（AELTC）是網球運動中歷史最長和最具聲望的公開賽，不過在俄烏戰爭開打後，現在禁止俄羅斯選手參賽，不過世界排名第44的女雙選手扎拉米澤，她已更改國籍，將與塞爾維亞的克魯尼奇（Aleksandra Krunic）搭檔。

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由於這是屬於世國際女子網球協會（WTA）和國際網球總會（ITF）管轄的事，溫網主辦單位無法干涉，因此扎拉米澤已經滿足了參賽要求，發言人指出，「球員國籍，定義為他們在職業賽事中展示的旗幟，這是一個由巡迴賽和ITF負責管理的商定過程」。

而事實上，網球界是反對AELTC對俄羅斯和白羅斯的禁賽條款的，職業網球聯合會（ATP）和世界女子職業網球協會都決定將溫布頓網球賽排除在世界排名之外，其他大滿貫賽事也並未跟隨溫網，2022年美網網球公開賽近日也宣布，將允許兩國球員以中立的立場參賽。

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