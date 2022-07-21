美國19歲新婚婦遭性侵後捅19刀死亡案　40多年後終憑它抓到兇手

美國賓夕法尼亞州最古老的一宗兇殺「懸案」時隔近50年後竟然出現破案曙光！



1975年，一名19歲的女子被家人發現慘死在家門前，且身上還有多達19處刀傷。

儘管當時警方遲遲無法抓到凶手，但40多年來從不曾放棄緝兇。

最終在今年初從一個被丟棄的咖啡杯上，找到與死者身上殘留體液相符的DNA，成功於本周逮補到一名68歲的嫌犯西諾波里（David Sinopoli）。

家人發現時刀子還插在頸上 內褲上沾有精液（點圖了解更多）▼▼▼

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根據《紐約時報》報道，1975年12月5日，一名新婚不久的19歲女子畢克勒（Lindy Sue Biechler）在買完東西返家時，遭不明人士狠刺19刀，被家人發現時仰臥在家門口已經沒了呼吸心跳，一把刀子甚至還插在她的脖子上，現場血跡斑斑相當驚悚。賓夕法尼亞州檢調單位透露，當時畢克勒穿著的牛仔褲被解開，拉鍊也被拉下，露出的內褲上還沾有凶嫌的精液。

報道指出，警方當年偵辦此案時，曾調查了十多名嫌疑人，但最終都因血型或是其他證據被排除，而當時接獲的所有線報也不曾提及與受害者居住在同一棟公寓中的男子西諾波里，這也讓他多年來逍遙法外，從來沒有被警方懷疑，甚至繼續居住在同個地方超過40年。

2年前，賓夕法尼亞州警方透過大量犯罪現場的DNA樣本以及其他公共資料，確定了西諾波里涉有重嫌，調查人員也開始進行跟監，並且在今年2月於機場取得了一個被西諾波里丟棄的咖啡杯。經檢驗後發現，咖啡杯上驗出的DNA與畢克勒內褲上採集到的精液相符，幾乎確定凶手就是西諾波里，並於本周日（17）正式將他逮補，讓這起沉寂多年的懸案出現破案曙光，也還給受害者家屬一個公道。

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