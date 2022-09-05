空中奇案｜小型飛機墜落波羅的海　駕駛艙與客艙竟然「空無一人」

據瑞典和德國媒體報道，在一架私人飛機在拉脫維亞對出海面墜毀，瑞典已展開大規模搜救行動。報道稱，飛機6日從西班牙南部起飛，飛越幾個歐洲國家，但伴飛的戰機機師稱，從外看不到駕駛艙和客艙有人。瑞典方面稱，機上所有人已全部罹難。



德國《圖片報》稱，出事飛機是一部美製塞斯納 551（Cessna 551）飛機，原定由西班牙南部城市赫雷斯（Jerez）飛往德國科隆（Cologne）。該報稱，機上至少有6人，包括機師、一名男子、一名女子和一名兒童，不過整體乘客身份尚未公布。

該報稱，機師在起飛後不久報告駕駛艙內的有一些「氣壓問題」，但它繼續飛行。在它飛過法國南部領土上空某處時，控制塔與它失去聯繫。之後法國和西班牙都極力試圖追蹤它。

《圖片報》稱，進行追蹤的戰機機師稱，看到小型飛機內空無一人，機艙也是。不過這部小型飛機仍「獲准」繼續飛行。另一部戰機此時也在德國羅斯托克（Rostock）空軍基地升空，但當它飛近小型飛機時，機師也報稱不知那部飛機上發生什麼事。這部德國戰機繼續伴飛，直至德國東北部的呂根島（Rugen）。

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

航班追蹤網站Flightradar24稱，被媒體稱為「幽靈飛機」的這一部小型飛機，大部份時間都穩定保持在11公里的高度以及時速670公里左右。

在它向東北方飛越波羅的海，也飛越瑞典哥得蘭島（Gotland）南端後，它在當地時間下午7時37分，速度和高度開始無法維持。它在雷達上最終於拉脫維亞市文茨皮爾斯（Ventspils）西北方海域一處消失，當時是當地時間晚上8時。

瑞典海事局稱救援飛機已達出事現場，在海上發現細件飛機殘骸及油污，確定飛機已墮海。

名為Hans Kjäll的航空專家向瑞典通訊社TT稱，機艙內氣壓問題可能會導致乘客失去意識，這可能來得很快，尤其是在小型飛機通常的飛行高度。

倘此事得到確認，這將是1980年來，第六宗「幽靈飛機」失事個案。